Barrios marca hat-trick e Grêmio goleia Guaraní-PAR para liderar Grupo 8 da Libertadores

Se o objetivo era resgatar a confiança da torcida, o Grêmio fez muito bem o seu papel na Arena na noite desta quarta-feira (27). A equipe Tricolor, de Renato Gaúcho, recebeu o Guaraní-PAR pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América 2017. O Grêmio atuou muito bem e venceu pelo placar de 4 a 1. Lucas Barrios, com três gols, foi o grande destaque da partida.

Antes do início da partida a dúvida era se Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, escalaria o volante Arthur ou o centroavante Lucas Barrios no time titular. O treinador Gremista optou pelo centroavante Paraguaio e a escolha deu certo. Barrios colocou o Grêmio em vantagem antes dos 10 minutos de partida. Antes do fim do primeiro tempo o centroavante marcou mais um.

Barrios marca dois e deixa o Grêmio tranquilo na primeira etapa

A primeira chance de gol da partida foi dos visitantes. O Guaraní tentou não jogar atrás da linha da bola e logo aos dois minutos Camacho arriscou um chute de fora da área e a bola passou perto da trave do goleiro Marcelo Grohe. O lance, logo no início, assustou os presentes no estádio. Camacho aproveitou outra chance um minuto depois. Desta vez o zagueiro Kannemann afastou mal a bola, mas o jogador da equipe Paraguaia mandou a bola para fora.

O Grêmio chegou com perigo aos sete minutos e conseguiu marcar o gol. Luan fez o cruzamento para a grande área e Lucas Barrios aproveitou a falha do zagueiro e completou para o fundo das redes para colocar o Tricolor em vantagem.

Renato foi forçado a fazer uma substituição aos 13 minutos. Miller Bolaños dividiu com o Cabral e levou a pior. Arthur entrou na partida. Após o gol o Grêmio tomou conta das ações do jogo, restando ao time Paraguaio se defender.

Lucas Barrios voltou a marcar aos 27 minutos. Após bonito passe de Ramiro para Marcelo Oliveira, o lateral encontrou o centroavante no meio da área. Barrios dominou e finalizou para aumentar a vantagem do Grêmio.

Com gol contra de Léo Moura o Guaraní descontou aos 32 minutos. Rolón, pelo lado direito de ataque, cruzou para a grande área. O lateral Gremista foi dominar com o peito e mandou contra a própria meta.

O Grêmio poderia ter aumentado a sua vantagem aos 40 minutos. Isso porque Bartomeus derrubou o volante Arthur dentro da área e Patricio Loustau, árbitro da partida, marcou a penalidade. Luan foi para a cobrança, mas acabou parando no goleiro Alfredo Aguilar.

Léo Moura não se abalou com o gol contra marcado. Aos 48 minutos o lateral cobrou um escanteio e encontrou o zagueiro Pedro Geromel na primeira trave. Geromel conseguiu antecipar a defesa e tocou de cabeça para o fundo das redes, aumentando para 3 a 1 a vantagem do Imortal.

O Guaraní terminou a primeira etapa com um jogador a menos. Camacho foi expulso aos 45 por ter acertado o rosto de Arthur.

Tricolor administra o resultado na segunda etapa

Com o placar favorável, o Grêmio voltou mais tranquilo para a segunda etapa. Porém, mais uma vez a primeira chance foi do time do Guaraní. Léo Moura e Geromel ficaram indecisos na primeira jogada e a bola acabou sobrando com Contrera. O jogador aproveitou para finaliza, mas mandou a bola para fora.

Tranquilo, mas nem tanto. Em alguns momentos a equipe de Renato Portaluppi errava passes na saída de bola entregando de presente ao Guaraní. Com um a menos, a equipe visitante era bastante cautelosa com a bola nos pés e buscava não ceder o contra-ataque para o time da casa.

A fim de aumentar a produtividade de sua equipe, Renato promoveu, aos 26 minutos, a entrada de Lincoln na vaga de Luan, que não estava bem na partida. Mais uma vez o treinador do Imortal foi feliz na sua escolha. Trocando passes desde a defesa, o Grêmio chegou ao ataque aos 33 minutos. Lincoln deixou Lucas Barrios na cara do gol e o jogador finalizou para marcar o seu terceiro gol na noite, foi o quarto do Grêmio.

Logo após o gol, Renato Gaúcho colocou Everton na vaga de Barrios. O torcedor presente na Arena do Grêmio aplaudiu de pé o jogador “fazedor de gols”.

Com a vitória o Grêmio se isola na liderança do Grupo 8 da Copa Libertadores da América com 10 pontos. A classificação do Imortal para a próxima fase da competição está muito bem encaminhada.

De fora da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (3) também pela Copa Libertadores. O Tricolor vai até o Chile encarar o Deportes Iquique pela 5ª rodada da competição.