Satisfeito com a vitória do Grêmio, Renato afirma: “Sempre falo que o importante é ganhar”

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Depois da grande partida do Grêmio nesta quinta-feira (27), aonde o Tricolor recebeu o Guarani do Paraguai em Porto Alegre e goleou por 4 a 1, o técnico Renato Gaúcho falou em entrevista coletiva e se mostrou satisfeito com o resultado do time. Depois da eliminação do Campeonato Gaúcho no último domingo (23), o treinador afirmou ainda estar triste com a eliminação, mas agora o importante é ter vencido na Libertadores.

Na entrevista coletiva de Renato, o técnico falou sobre a boa vitória por 4 a 1 e, apesar de contente, disse que a equipe não fez uma das suas melhores partidas, apesar de não correr riscos. “O mais importante foi o placar. Sempre falo que o importante é ganhar. Não corremos risco em momento algum. Gostei da atuação, não foi das melhores, mas foi suficiente. A equipe foi muito bem. Dá mais tranquilidade para jogarmos no Chile”, avaliou o técnico.

Outra questão levantada na coletiva de Renato foi sobre a eliminação recente do Campeonato Gaúcho. O técnico disse: “Sigo triste pela eliminação, mas a vida segue. Infelizmente caímos, quatro dias depois tivemos a chance de nos recuperarmos. Importante termos vencido na Libertadores e encaminhado nossa classificação. É normal o torcedor está triste. Também sinto isso, mas aconteceu. Agora é bola para frente e pensar no jogo que teremos no Chile”.

Voltando a falar sobre a vitória contra o Guarani, apesar da goleada, Renato voltou a falar sobre ter mais atenção nos jogos. “Nas vitórias sempre temos erros, mas prefiro mostrar ao meu grupo nos vídeos. Não podemos ter desatenções, pagamos muito caro no ano. Isso foi um dos temas da minha preleção. Hoje tivemos atenção”, ressaltou o técnico.

Boa atuação de Barrios

O comandante também elogiou o atacante Lucas Barrios que marcou três gols na goleada do Grêmio. “O importante é o jogador buscar as oportunidades e dar conta do recado. Quando ele joga, a equipe atua de forma diferente. Todo jogador quando chega terá oportunidades. Tem que mostrar dentro do campo. Falo para todos que o jogador precisa aproveitar. O Lucas Barrios aproveitou bem, não só pelos três gols. Quando entra em campo, precisa se doar e se entregar para fazer o que o treinador pede”, disse Renato.

Má atuação de Luan na partida

Outro assunto bastante falado foi sobre a má atuação de Luan na partida. Um dos principais jogadores do Grêmio, o atacante não foi bem e até perdeu pênalti. “O Luan hoje, infelizmente, errou. Ele pediu para bater e eu autorizei. Estava se sentindo bem. Ele nos ajuda bastante, vou ter mais uma conversa com ele. daqui a pouco volta a jogar tudo que sabe. Uma boa conversa e um pouco de carinho, ele volta a ser tudo novamente”, disse Renato apoiando o jogador gremista.

Lesões de Bolaños e Arthur

Porém mesmo com a grande vitória por 4 a 1 e a liderança no Grupo 8, nem tudo foram alegrias no vestiário gremista. Renato falou sobre as lesões de Bolaños ainda no primeiro tempo e depois Arthur que, substituindo Bolaños, também se machucou no final da partida.

“Ele sentiu o adutor, pelo que eu conheço e que ele falou, é praticamente impossível ele jogar no Chile. Conversei com o Arthur, que não sabia se tinha sentido ou não uma fisgada, então tirei ele para não agravar. Por isso ele saiu. São lesões que só saberemos mesmo 24 horas depois para ter uma noção melhor. Sem dúvida alguma, pela minha experiência, a situação do Miller é mais grave”, encerrou o Renato.