O que esperar do duelo entre Iquique e Grêmio pela Libertadores da América?

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O Deportes Iquique do técnico Vera é uma equipe interessante na disputa da Copa Libertadores da América. Os números e virtudes em suas atuações levam a essa análise. Os chilenos estão na terceira posição do Grupo 8 e necessitam de uma vitória em casa diante do Grêmio para seguir com chances de classificação. Por sua vez, o Tricolor gaúcho espera mais um resultado positivo na Copa para assegurar o primeiro lugar da chave e seguir brigando por uma das melhores campanhas no torneio, o que traz a vantagem de decidir em casa no mata-mata. Na partida do primeiro turno do Grupo, o Grêmio venceu por 3 a 2, em um primeiro tempo em que mandou no jogo e perdeu o controle na etapa final.

Uma vitória no Chile classifica o Grêmio para as oitavas de final e praticamente confirma sua liderança. Um empate também oferece classificação ao Tricolor, mas a disputa pela liderança fica para última rodada. Uma derrota mantém um sinal de alerta, com o Tricolor enfrentando o Zamora em casa na última rodada para selar a vaga nas oitavas.

Quem é o Deportes Iquique do técnico Vera?

No Campeonato Chileno, a disputa pela liderança está incandescente. A diferença entre o líder Colo Colo e o 9º colocado é de apenas quatro pontos. O Deportes Iquique chegou a liderar o torneio antes de visitar a Arena do Grêmio, mas atualmente está no segundo posto. Soma 21 pontos, com cinco vitórias, seis empates e somente uma derrota. É uma equipe de bom poder de criação e ofensividade, mas vacila demais na defesa. É a chance do Grêmio explorar os erros defensivos deste rival.

O Grêmio não vencia equipes do Chile desde 2009, quando derrotou a Universidad de Chile em Santiago, mas conseguiu triunfar sobre o Iquique por 3 a 2 na Arena. O primeiro tempo foi de controle gremista, com dois gols de Luan e Miller Bolaños de pênalti. Na etapa final, Vera fez mudanças no Iquique e os chilenos descontaram para o placar final. Seus gols foram de Rafael Caroca, de cabeça em escanteio da direita, e Dávila, em invasão sua pela esquerda da grande área.

Algumas das virtudes do time do Deportes Iquique são analisadas a seguir. Contra o Zamora, na 4ª rodada do Grupo, os chilenos entraram a campo com: Brayan Cortés; Guerrero, Charles, Hernán Lópes e Dávila; Rafael Caroca, Farías, Diego Torres, Bustamante e Reynero; Álvaro Ramos.

O principal jogador da equipe chilena é o atacante Álvaro Ramos, detentor de uma atenção especial. No Chile, aproveita muito bem suas chances, com oportunismo dentro da grande área. É a peça mais buscada pelos jogadores que vem de trás, os que buscam deixá-lo em condições e próximo da meta. Quando Vera opta por mais um atacante, como o jovem Cubillos, Ramos cai mais para o lado esquerdo, onde consegue boa aproximação e tramas com outro jogador importante do time: Diego Torres. Ramos tem sete gols no Campeonato Chileno e Torres marcou quatro vezes.

O artilheiro Álvaro Ramos (Divulgação / Deportes Iquique)

Diego Torres aparece aberto pela esquerda, mas muitas vezes centraliza seu posicionamento e oferece o corredor para subida e ofensividade de Dávila. Em uma dessas entradas que o jogador marcou o segundo gol do Iquique na Arena. Em determinado momento da partida diante do Zamora, Torres trocou de lado, indo à direita e Reynero aparecendo pela esquerda. Bustamante mantém-se mais centralizado, tentando jogar por dentro.

Riquero no lugar de Diego Torres e Bielkiewicz no lugar de Reynero foram as mexidas do Iquique no intervalo da Arena do Grêmio. O uruguaio Riquero é experiente aos 34 anos e possui bom passe e organização. Consegue atribuir qualidade ao interior do jogo do Iquique. No esquema inicial, o 4-2-3-1 é bastante interessante. Os laterais apoiam seguidamente, mas defendem mal. Reynero pela direita, Bustamante pelo centro, Diego Torres e Ávila pela esquerda, com Álvaro Ramos à frente oferecem perigo.

Pedro Rocha é esperança (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Pensando no setor defensivo, o Iquique deixa a desejar entre seus zagueiros e laterais. Até mesmo quando perde a bola no meio de campo, há dificuldade de recomposição imediata de seus volantes. Os zagueiros possuem problemas para acompanhar bolas mais verticais e no jogo aéreo, assim como os laterais, que podem ter seus costados explorados. O desenho dos placares do Iquique não é em vão: marca muitos gols e sofre muitos também. O 3 a 2 para o Grêmio em Porto Alegre e o 4 a 3 deles sobre o Zamora não foram por acaso.

O Grêmio não deve ficar somente atrás esperando pelos chilenos. Aprofundar jogadas e explorar a velocidade de Pedro Rocha para cima da marcação são boas chaves para o Tricolor buscar a vitória no norte do Chile. Será um jogo de emoções pela 5ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América.