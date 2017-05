Grêmio enfrenta Iquique no Chile em busca de garantir classificação na Libertadores

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA QUINTA RODADA DO GRUPO 8 DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA, NO ESTÁDIO ZORROS DEL DESIERTO, NO CHILE.

Nesta quarta-feira (3), Deportes Iquique e Grêmio se enfrentam pela quinta rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. A partida acontece em solo chileno no estádio Zorros del Desierto, no município de Calama, às 19h30. As duas equipes vão para a partida com objetivos diferentes, o Grêmio, líder do grupo, visa alcançar já nesta rodada a classificação para a próxima fase, já o Iquique luta para se manter vivo na disputa de uma vaga nas oitavas da competição.

Na partida do primeiro turno, que ocorreu em Porto Alegre, o Tricolor levou a melhor e venceu a equipe chilena pelo placar de 3 a 2. Já na última rodada os dois times venceram seus jogos. O Grêmio fez 4 a 1 no Guaraní do Paraguai em casa e, no Chile, o Iquique venceu o Zamora por 4 a 3.

Lesões preocupam equipe chilena

Com desfalques, Iquique se prepara para enfrentar Grêmio (Foto: Divulgação / Deportes Iquique)

O Deportes Iquique vem de empate no Campeonato Chileno. A equipe, que é segunda colocada na competição com 21 pontos, empatou no último sábado (29) com o Santiago Wanderes em 1 a 1, fora de casa.

Na Copa Libertadores o grupo, comandado pelo técnico Vera, quer se manter na disputa pela classificação. A equipe, que é terceira colocada do grupo 8 com seis pontos, começou mal na competição, perdendo os dois primeiros jogos, mas vem conseguindo se recuperar e acabou vencendo as outras duas partidas que disputou. No último duelo, contra o Zamora da Venezuela, os chilenos fizeram partida emocionante virando o jogo nos acréscimos.

Para a partida contra o Grêmio, lesões preocupam o treinador do Iquique. Mauricio Zenteno e Tomás Charles apresentam problemas físicos e são dúvidas para a partida. Diego Torres, que sofreu contusão no jogo contra o Santiago Wanderes, também não está confirmado para o duelo.

Grêmio busca vitória para garantir classificação

Grupo Tricolor realizou treinamento no palco da partida (Foto:Lucas Uebel/Grêmio)

A equipe do técnico Renato Portaluppi desembarcou nesta segunda-feira (1) na cidade de Calama. O grupo Tricolor não contará com o volante Maicon, com o lateral Edilson e com os meias Miller Bolaños e Gáston Fernandez para o confronto desta quarta-feira.

Na tarde de segunda o time treinou no estádio da Liga Deportiva de Villa Ayquina. Michel que volta de suspensão deve ocupar o lugar de Maicon. A disputa da vaga no meio-campo, na ausência de Bolaños, fica entre Fernandinho e Arthur, que saiu do treinamento com dores na mão.

Após a atividade no estádio de gramado sintético, o zagueiro Kannemann falou em entrevista coletiva. O defensor gremista falou sobre atenção na partida.

“Temos que estar todo tempo concentrados, não podemos dar mole aqui. Temos que estar 100% focados no jogo”, disse ele, que também falou sobre a importância de decidir em casa caso a equipe avance para a próxima fase:

“Ter a torcida do lado nos 90 minutos finais é muito importante. O time local vai pra cima buscar o resultado, o visitante vem com mais inteligência.”

Nesta terça-feira (2) foi dia do grupo reconhecer o gramado do estádio Zorros del Desierto, palco da partida. Antes de partir para o famoso rachão, o time gremista fez trabalho com bola e de arremates de fora da área. Após as atividades em grupo, trabalhos específicos foram realizados: os zagueiros Kannemann e Pedro Geromel treinaram posicionamento, os atacantes treinaram conclusão e os goleiros foram cobrados em chutes a longa distância. Os jogadores também treinaram cobranças de pênalti.

Se o Tricolor vencer, estará com a vaga garantida para a próxima fase e fica com grandes chances de ficar em primeiro lugar no grupo. Caso não vença, ainda pode garantir a classificação antecipada, dependendo do resultado da partida entre Zamora e Guarani do Paraguai.