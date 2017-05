Jogo Iquique x Grêmio AO VIVO online na Copa Libertadores 2017 (0-0)

Olá ao torcedor e à torcedora que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Deportes Iquique x Grêmio ao vivo, pela 5ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2017! A bola rola a partir das 19h30, no horário de Brasília. Acompanhe ao jogo minuto a minuto, direto do Chile! Fique conosco!

O técnico Jaime Vera está sem sua dupla de zaga titular, na ausência Hernán Lopes e Thomas Charles. Pode improvisar seu volante Caroca pela dupla de zaga e improvisar o comumente lateral Guerrero para fechar o setor.

O técnico Renato Portaluppi fica sem Maicon, Miller Bolaños e Edilson para enfrentar o Iquique no norte do Chile. Faz a volta de Léo Moura para a lateral-direita no lugar de Edilson, promove a volta de Michel para jogar de volante com Ramiro e encaminha a entrada de Fernandinho no lugar de Miller Bolaños, para a lomoção entre meio e ataque da equipe tricolor.

O provável Iquique tem: Cortés; Moreno, Guerrero, Rafael Caroca e D'Ávila; Riquero (Zenteno), Farías, Reynero, Bustamante; Bielkiewicz e Álvaro Ramos.

O provável Grêmio tem: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Michel, Fernandinho (Arthur), Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

No jogo do primeiro turno do Grupo 8, o Grêmio venceu o Iquique pelo marcador de 3 a 2 na Arena do Grêmio. Luan, duas vezes, e Miller Bolaños fizeram os tentos gremistas na oportunidade. Os gols chilenos foram de Rafael Caroca e Dávila.

Uma das tentativas do Grêmio foi chegar com antecedência e se adaptar à altitude de 2.400 metros do nível do mar. Nunca é fácil para os brasileiros acompanharem as partidas com o ar mais rarefeito. São os velhos obstáculos de Libertadores da América no caminho do Tricolor gaúcho. Os gremistas chegaram na segunda-feira e tiveram dois treinamentos em solo chileno, o segundo de reconhecimento do gramado do Zorros del Desierto. As atividades terminaram em um treinamento mais descontraído por parte dos jogadores.

A partida ocorre no Estádio Zorros del Desierto, em Calama, no Chile. A expectativa não é de tão grande público em Antofagasta. O Iquique manda jogos do campeonato nacional em seu acanhado estádio na cidade homônima. Mas na Libertadores tem atuado em Calama, nessa casa um pouco maior e mais moderna. No Campeonato Chileno, os locais ocupam a segunda colocação na tabela, a um ponto do líder Colo Colo. Chegaram a liderar a competição no início do certame.

O Grêmio joga por uma vitória para confirmar a liderança ou por empate para confirmar a classificação às oitavas de final, a decidir a posição na última rodada. Já uma derrota dificulta a vida tricolor, mas na última rodada o Grêmio recebe o Zamora na Arena e pode garantir a vaga diante dos lanternas do torneio.

Grêmio Deportes Iquique 1º 3º 10 pontos 6 pontos 3 vitórias 2 vitórias Saldo +6 Saldo +2 10 Gols marcados 10 Gols marcados

O Deportes Iquique é o terceiro colocado no Grupo 8. Soma 6 pontos até aqui, com duas vitórias e duas derrotas. Derrotou duas vezes o Zamora da Venezuela para reerguer suas chances de classificação. Almeja vencer o Tricolor para lutar pela segunda posição na tabela.

O Grêmio é líder do Grupo 8 da Libertadores da América. O Tricolor gaúcho soma 10 pontos, com três vitórias e um empate, invicto na competição. Luta para manter essa condição e garantir a classificação às oitavas de final em solo chileno.