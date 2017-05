Resultado Deportes Iquique x Grêmio na Copa Libertadores da América 2017 (2-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 5ª rodada do Grupo 8 da Libertadores da América, disputa no estádio Zorros del Desierto, em Calama, no Chile, às 19h30 da quarta-feira (3)

Grêmio teve transições deficitárias no jogo. Não conseguiu tocar a bola com velocidade ou objetividade e acabou sofrendo a derrota, sua primeira na Taça Libertadores. Na última rodada, depende de um empate ou vitória sobre o Zamora para classificar-se às oitavas. A partida ocorre somente no dia 25 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os gols do Iquique na virada foram marcados por Bielkiewicz, em pênalti irregular no primeiro tempo, e Diego Torres, em bela cobrança de falta no segundo. O Grêmio abriu o placar mais cedo com Lucas Barrios. Placar de 2 a 1 no Zorros del Desierto.

48' FINAL DE JOGO! Iquique 2-1 Grêmio. Chilenos seguem com chance na competição e Grêmio tem liderança ameaçada para última rodada do torneio.

47' PRA FORAAAAA! O artilheiro Álvaro Ramos recebe uma, tem espaço e manda de canhota pela linha de fundo.

Jogo vai até os 48 minutos no Chile. Vitória mantém o Iquique vivo e o Grêmio depende da última rodada para confirmar classificação.

46' Boa chegada do Iquique com Bustamante, chute rasteiro e Grohe defende no centro da meta.

45' IH, RAMIRO! Atingiu o adversário e foi expulso no final da partida. Grêmio com um a menos.

42' PRA FORA! Grêmio entra pelo meio da defesa na troca de passes, Fernandinho recebe pela direita da área, chuta cruzado e a bola passa pela linha de fundo.

41' Léo Moura recebe, cruza da direita e o goleiro Cortés defende mais uma vez antes da bola chegar nos atacantes.

40' TROCA NO GRÊMIO: sai Michel e entra Everton.

39' DEFENDE CORTÉS! Escanteio cobrado novamente da direita, desvio de Michel e Barrios chuta fraco para o goleiro defender rasteiro.

38' Bustamante coloca para escanteio na cobrança curta de Léo Moura.

38' Falta sobre Léo Moura na direita do ataque gremista.

35' FALTA SOBRE O GOLEIRO! Bola cobrada na área do Iquique, Cortés abandona a meta e Kannemann divide com ele de maneira faltosa.

35' TROCA NO IQUIQUE: Sai Riquero e entra Álvaro Ramos.

30' Vamos para reta final de partida no Chile. 2 a 1 para o Iquique.

29' Arthur toca para Luan, que domina, tenta bater colocado de fora da área e manda a bola longe da meta.

28' Arthur toca para Barrios, ele protege, tenta de calcanhar de volta para Arthur, o jogador esbarra na marcação e a bola fica com Cortés.

24' Luan cobra falta na área, ela passa por Geromel e vai aos braços do goleiro Cortés.

23' Falta sobre Lucas Barrios na lateral do gramado. Grêmio com a bola, mas segue lento, espaçado e pouco objetivo.

22' CARTÃO AMARELO! Pedro Geromel por atingir Riquero.

20' TROCA NO IQUIQUE: sai Reynero e entra Bustamante.

20' TROCA NO GRÊMIO: Pedro Rocha sai e entra Arthur.

19' PRA FORAAAA! Luan recebe da direita em arrancada de Geromel e chuta por cima da meta! Quase acerta o ângulo na boa jogada!

16' Fernandinho resolve arriscar de fora da área e manda longe da meta.

16' Iquique não sofre para manter o resultado. Desde o gol na arrancada do segundo tempo, time está organizado e impede avanços do Grêmio.

13' Grêmio troca passes no campo de defesa e mantém a lentidão da etapa inicial. Fernandinho entrou para acelerar os lances.

12' Marcelo Oliveira fecha a porta e Reinero sai com bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta ao Grêmio.

10' Fernandinho carrega e recebe o carrinho por baixo na recuperação de bola dos chilenos.

9' TROCA NO GRÊMIO: Sai Jailson e entra Fernandinho.

São 12 faltas cometidas pelo Iquique e 4 faltas cometidas pelo Grêmio.

8' CARTÃO AMARELO! Moreno, do Iquique, por falta no meio de campo.

6' Grêmio tenta ir para cima nesse momento, mas vantagem é dos chilenos.

Torres cobra a falta com categoria e faz 2 a 1 para o Iquique no Chile. Bela cobrança de Diego Torres, Marcelo Grohe salta tarde e busca no fundo da rede. Na frente os chilenos.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE TORRES! 2 A 1 PARA O IQUIQUE!

1' FALTA! Pedro Rocha comete falta e recebe o cartão amarelo!

0' UUUUH! Cruzamento fechado de Diego Torres e Marcelo Grohe mergulha para soquear a bola. O rebote é chileno, mas a defesa volta a tirar a pressão inicial.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Barrios toca na bola pelo Grêmio!

SEM TROCAS: Grêmio e Iquique são os mesmos times.

O Grêmio não passou por sufocos na etapa inicial. Impôs o seu jogo no início, marcou mais alto, tocou a bola e conseguiu, em um escanteio arrumado após tentativa de tabela entre Luan e Ramiro, o seu gol. Luan cobrou o corner, Kannemann cabeceou e Lucas Barrios fez 1 a 0. O empate veio um minuto depois em pênalti inventado. Ramiro levantou demais o pé e Dávila valorizou que teria sido atingido em lance faltoso. O árbitro argentino apontou a penalidade e Bielkiewicz empatou: 1 a 1. Depois disso, pouquíssimas chances para os dois lados, uma leve melhora do Iquique com a posse e o primeiro tempo termina na igualdade do placar.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Iquique 1-1 Grêmio. Barrios fez para o Grêmio e Bielkiewicz empatou.

44' Lançamento muito longo de Centeno e o goleiro Marcelo Grohe defende sem problemas.

42' Bola de Luan em busca de Ramiro e o zagueiro fez o corte pelo meio para chutar pela linha lateral.

41' Riquero cai no gramado em carrinho de Jailson, mas árbitro dessa vez manda seguir.

39' Jogo concentrado no meio, mas Grêmio não consegue mais colocar no chão para progredir. Iquique mais organizado no momento.

35' Falta de Riquero em Kannemann. Uruguaio cometeu a infração sobre o argentino do Grêmio.

33' Resposta chilena e Marcelo Grohe defende firme o cruzamento que vinha da esquerda. Bola para o Grêmio jogar.

32' QUASE RAMIRO! Cruzamento de Geromel vai forte, Grêmio recupera na esquerda, Luan cruza fechado e Ramiro cabeceia para defesa de Braian Cortés!

31' Michel chuta a bola contra o braço do adversário e Grêmio ganha nova falta para cobrar.

30' Jailson recebe a falta cometida por Caroca. Jogo lento na saída de bola gremista.

28' Ramiro evita a saída da bola pela lateral, mas o passe esforçado sai com muita velocidade e vai até o goleiro Braian Cortés.

27' Bielkiewicz comete a falta em Kannemann dessa vez. Bola ao Grêmio na defesa, próxima ao círculo central.

26' Hora do Grêmio colocar a bola no chão novamente e conter o modo afoito em que se torna o duelo. Iquique pode inflamar com a penalidade recebida e o cartão amarelo equivocado para Kannemann.

25' CARTÃO AMARELO! Kannemann. Árbitro inventa outra falta contra o Grêmio.

Bielkiewicz cobrou o pênalti com categoria, Grohe pulou para o outro lado e o jogo fica igualado novamente no norte do Chile. Placar de 1 a 1.

23' GOOOOOOOOOOOOL DO IQUIQUE! EMPATA A PARTIDA NO CHILE!

CARTÃO AMARELO! Ramiro, pela penalidade apontada.

Ramiro divide bola com o pé alto contra Dávila e o árbitro marca pênalti no lance. O capitão dos chilenos valoriza o contato e o juiz foi na dele para marcar. O Iquique pode empatar a partida.

21' PÊNALTI DE RAMIRO EM DÁVILA! CHANCE DO EMPATE!

Escanteio da direita cobrado por Luan, Kannemann ganha no alto e toca de cabeça, Barrios completa para as redes dentro da pequena área. Ensaio, oportunismo, qualidade gremista para abrir o marcador! 1 a 0 em Calama, no Chile!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO! LUCAS BARRIOS, O ARTILHEIRO! QUARTO DELE NA LIBERTADORES! GRÊMIO NA FRENTE NO CHILE!

18' ESCANTEIO! Primeiro para o Grêmio na tentativa de tabela entre Luan e Ramiro, Dávila se jogou de cabeça para ceder o corner pela direita.

16' FALTA! Riquero ganha jogadas pelo meio, mas atinge Kannemann e comete a infração. Bola para o Grêmio no campo de defesa. São poucas faltas no início de partida.

15' Jogo segue concentrado pelo centro de campo. Iquique começa a se voltar mais ao ataque e Grêmio tem lentidão nas transições quando tem a bola.

12' Farías cruza da direita e Marcelo Grohe defende firme na área.

11' Iquique emparelha a posse da bola e tenta trazer seu jogo no campo de ataque. Grêmio se defende.

9' QUE PERIGO! Entrada na área de Diego Torres, passou pela marcação pela direita, ingressou quase na pequena área e a zaga afastou!

7' Luan se apresenta bastante para o jogo, mas Tricolor não imprime velocidade na troca de passes. Jogo disputado no meio de campo.

Grêmio sobe a marcação e não deixa o Iquique ter saída de bola confortável. Tricolor inicia bem postado esta noite.

5' IMPEDIMENTO DE BARRIOS! Quase o gol gremista em cruzamento de Pedro Rocha, Barrios cabeceia no travessão, mas jogo estava parado!

4' Grêmio cruza bola na área com Marcelo Oliveira pela esquerda, mas a zaga rebate. Contra-ataque chileno dá em nada.

3' Falta sobre Ramiro no centro de campo. É a primeira da partida e é para o Grêmio.

2' Grêmio recupera a posse na defesa e tenta sua primeira saída para o jogo.

0' Iquique troca passes no minuto inicial.

0' COMEÇA O JOGO! Saída de bola do Desportes Iquique!

Público é pequeno no estádio em Calama. Lembrando que o estádio original do Iquique é bem menor e está passando por obras, por isso a equipe manda as partidas de Libertadores em outra cidade.

Grêmio à esquerda das cabines de imprensa e Iquique à direita das cabines. Vai começar o jogo válido pela 5ª rodada do Grupo 8!

O Grêmio de uniforme celeste está perfilado para entrada em campo. O Iquique joga com o uniforme preto, o mesmo que utilizou na Arena no primeiro turno. É um duelo entre azuis no norte do Chile! Você acompanha aos lances pela VAVEL Brasil!

Tudo pronto para as equipes entrarem no gramado do Zorros del Desierto. O Tricolor gaúcho em busca de classificar-se antecipadamente às oitavas de final da Copa Libertadores em sua 17ª participação na história.

Contra chilenos, o Grêmio soma duas vitórias, dois empates e três derrotas em seu retrospecto de Libertadores da América. Não vencia equipes do país desde 2009, mas passou pelo Iquique no primeiro turno do grupo. Dessa vez o desafio é na altitude, no deserto do Chile, diante de uma equipe bem organizada por Jaime Vera.

Grêmio está sem o volante e capitão Maicon, sem o lateral Edilson e sem o meia-atacante Miller Bolaños. Grêmio e Iquique possuem os melhores ataques da Libertadores até aqui. Esperança de gols? Vamos ver!

Logo mais a bola rola para Iquique x Grêmio, jogo da quinta rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. É a partida de número 160 do Tricolor gaúcho na história da competição sul-americana. Sua primeira participação foi em 1982 e seu títulos vieram em 1983 e 1995.

O Grêmio goleou o Guaraní do Paraguai na rodada anterior, em vitória com triplete de Lucas Barrios, por 4 a 1. Já o Iquique voltou a bater o Zamora e com muita dificuldade. Somente com gol nos acréscimos em placar de 4 a 3 no mesmo estádio Zorros del Desierto.

O Deportes Iquique está com a zaga reserva. Charles e Hernán Lópes ficam de fora do duelo e o técnico Jaime Vera improvisa laterais para compor a defesa.

Iquique tinha a dúvida da presença de Álvaro Ramos no ataque. Não começa a partida, mas o segundo jogador mais perigoso, Diego Torres, está em campo. Bielkiewicz acompanha o ataque dos chilenos esta noite. Exige atenção da defesa gremista.

Os arqueiros Marcelo Grohe e Bruno Grassi fazem o aquecimento no gramado do Zorros del Desierto com o preparador de goleiros, Rogério.

Deportes Iquique: Cortés; Moreno, Enzo, Zenteno, Dávila; Rafael Caroca, Riquero, Farías; Reynero, Diego Torres e Bielkiewicz.

Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira; Michel, Jaílson; Ramiro, Luan, Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Grêmio se deslocou com a delegação e está dentro do espaço do estádio Zorros del Desierto. É partida que vale a classificação ao Tricolor, para chegar entre os 16 da fase oitavas de final. A bola rola a partir das 19h30. Logo mais, vamos confirmar as escalações de Iquique e Grêmio.

Na última rodada, o Grêmio vai receber o Zamora na Arena, em Porto Alegre. Caso faltem pontos para avançar às oitavas, o complemento do grupo diante do lanterna é grande oportunidade do Tricolor gaúcho.

No primeiro turno, o Grêmio bateu o Iquique por 3 a 2 na Arena. Dois gols de Luan, um de Bolaños e os tentos chilenos foram marcados por Caroca e Dávila. Confira:

O Iquique é terceiro colocado com 6 pontos, duas vitórias, duas derrotas. Bateu o Zamora duas vezes para reerguer chances de classificação. Uma vitória coloca chances aos chilenos na última e decisiva rodada do grupo, quando visita o Guaraní do Paraguai em Assunção.

O Grêmio é líder com 10 pontos, três vitórias, um empate, invicto no torneio. Saldo positivo de 6 gols. Joga por vitória ou empate para classificar às oitavas.

Partida vale a classificação para o Grêmio. A bola rola a partir das 19h30, no estádio Zorros del Desierto, em Calama, no norte do Chile. É a quinta rodada do Grupo 8 da Libertadores da América.