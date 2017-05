Audax-SP vence fora de casa e deixa Grêmio em situação delicada no Brasileirão Feminino

Com objetivos distintos, Grêmio e Audax-SP se enfrentaram pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1 no Estádio Hélio Dourado, em Eldourado do Sul (RS). Anfitriã do confronto, o Grêmio está numa situação complicada na competição. Isto porque a equipe ocupa a penúltima colocação do Grupo 1, com apenas quatro pontos. Paradoxalmente, a equipe paulista está na terceira colocação do Grupo 1, e continua na luta, mesmo que com diferença de sete pontos, em busca dos líderes Corinthians e Iranduba-AM.

Após um confronto disputado, o Tricolor Gaúcho, entretanto, saiu mais uma vez derrotado, acumulando então oito derrotas na competição. Desta vez, as meninas do Grêmio não conseguiram segurar o embalado Audax-SP e a partida terminou com a vitória da equipe paulista por 2 a 1.

Precisando da vitória para não se complicar no campeonato, o Grêmio iniciou a partida no campo de ataque, e, logo no primeiro minuto de jogo marcou com Daiane. A partir de então, a partida ficou equilibrada, e, visando o gol de empate, a equipe paulista atacava à meta tricolor com intensidade. Em contrapartida, as donas da casa utilizavam o contra ataque de forma proveitosa. Em jogadas rápidas pelas laterais, levaram muito perigo ao gol do Audax-SP e, por duas vezes, carimbara a trave paulista.

Entretanto, no futebol, a bola pune o time que não aproveita as oportunidades. E, foi assim com o Grêmio. Aos 27 minutos da primeira etapa, após jogada trabalhada, Bianca acertou um bom chute e marcou para a equipe visitante, empatando a partida.

No segundo tempo, com ambas as equipes buscando o gol, a partida ficou mais movimentada e ganhou em emoção. Logo aos 10' da etapa derradeira, Carla realizou boa jogada, mas foi derrubada na área pela zagueira gremista. A própria atacante da equipe paulista bateu e converteu a penalidade máxima, colocando o Audax à frente do placar.



Movimentado e aberto, o confronto entre gaúchas e paulistas se tornou equilibrado. As meninas do Grêmio buscavam, a qualquer custo, o gol de empate, mas, paravam na boa marcação feita pelo Audax-SP. Em uma pequena pressão gremista, aos 40 minutos da etapa final, após confusão na área, um pedido de pênalti para as donas da casa. Entretanto, a penalidade não foi assinalada. E, então, a partida ganhou ainda mais emoção nos minutos finais. Mas, o Grêmio não conseguiu marcar, saindo derrotado pela oitava vez na competição.

Com o resultado, o Audax-SP diminuiu a diferença momentaneamente para os líderes do grupo. A vitória para a equipe paulista se tornou extremamente importante visto que sua próxima partida é contra o líder do grupo, o Corinthians, dentro de casa, num típico confronto paulista. Por outro lado, o Grêmio segue na penúltima colocação do Grupo 1, com apenas quatro pontos conquistados, e terá pela frente mais um difícil confronto buscando fugir do rebaixamento. Desta vez, contra o vice líder do Grupo 1, o Iranduba-AM, no Estádio Hélio Dourado.