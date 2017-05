Grêmio perde de virada para Iquique e não garante classificação antecipada

INCIDENCIAS: PARTIDA VALIDA PELA QUINTA RODADA DO GRUPO 8 DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA, REALIZADA NO ESTÁDIO ZORROS DEL DESIERTO, EM CALAMA, NO CHILE.

Em partida em que deixou a desejar, o Grêmio perdeu a oportunidade de garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores. A equipe foi ao Chile enfrentar o Deportes Iquique pela quinta rodada do grupo 8 da competição continental.

No começo da primeira etapa, parecia que o time Tricolor ia para cima do Iquique, como fez no primeiro tempo em sua casa na partida do primeiro turno. Mas, assim como também aconteceu em Porto Alegre na segunda etapa, a equipe de Renato Portaluppi perdeu o controle do jogo. Desta vez as consequências foram piores. O Grêmio abriu o placar, mas acabou levando a virada em Calama. Com pênalti mal marcado, Bielkiwecz igualou para os chilenos, e na segunda etapa, Torres, de falta, fez o gol da virada.

Com esse resultado, o Tricolor depende do resultado entre Zamora e Guarani-PAR para conseguir classificação ainda nessa rodada. O próximo jogo da equipe de Renato na Libertadores é no dia 25/05, contra o Zamora, em Porto Alegre.

Após ameaçar que iria para cima, Grêmio tem queda de desempenho

O Tricolor começou bem o jogo no Chile, mostrando que estava disposto a ir para cima do adversário. Já no começo da partida pintou uma oportunidade do atacante Barrios marcar para o Grêmio, o atacante mandou no travessão, mas o impedimento já havia sido marcado.

O Iquique, que até então não havia levado perigo para o Grêmio, foi para cima. Diego Torres recebeu a bola, mas não finalizou, o que deu tempo de Léo Moura cortar. A bola sobrou novamente para a equipe chilena, que mandou na área, mas o cruzamento parou nas mãos de Marcelo Grohe.

Aos 15 minutos, o jogo já estava mais equilibrado. O Deportes Iquique cresceu na partida e começou a ir para cima do Tricolor Gaúcho, aparecendo com maior frequência no campo de ataque. Já o Grêmio, tentava armar o contra-ataque a partir do erro dos chilenos.

O gol do Grêmio saiu de bola parada aos 19 minutos. Após Luan cobrar escanteio, Kannemann tocou de cabeça, Barrios entrou no segundo poste e mandou a bola para o fundo da rede de Cortés.

Na sequência, aos 23 minutos de partida, o Iquique chegou novamente no campo de ataque, o que teve consequência negativa para a equipe de Renato Portaluppi. Após D’Ávila chutar contra o gol de Marcelo Grohe, o goleiro gremista espalmou. A bola acabou sobrando na área novamente para o jogador do clube chileno e na tentativa de cortar o lance, Ramiro acertou o lateral ao erguer muito o pé, então o árbitro marcou pênalti a favor dos chilenos.

Bielkiwecz foi para a cobrança. Grohe tentou provocar o atacante, indicando o lado esquerdo, e foi lá que ele bateu, mas o goleiro gremista caiu para o outro lado e o jogador do Iquique mandou a bola para o fundo do gol.

A partida continuou equilibrada. O Iquique tentava atacar, mas a marcação tricolor estava eficiente, o que obrigava os chilenos a recuarem a bola. O Grêmio por sua vez, aos 32 minutos, levou mais uma vez perigo para a zaga adversária. Luan cruzou na área e Ramiro apareceu para tocar de cabeça, mas a bola foi para diretamente nas mãos de Bryan Cortés.

Ao final da primeira etapa, as duas equipes tentavam buscar jogo, alternando a posse de bola. Nenhuma jogada de perigo foi criada pelos times até Germán Delfino encerrar o primeiro tempo.

Iquique consegue a virada e Grêmio termina partida com um jogador a menos

Já no início do segundo tempo, após erro de passe gremista, o Iquique começou melhor. Após erro de passe gremista, os chilenos mandaram a bola na área duas vezes, mas a defesa tricolor tirou.

Logo aos três minutos da etapa final o time chileno conseguiu a virada. O árbitro argentino marcou falta de Pedro Rocha, que levou cartão amarelo. Diego Torres foi para a cobrança, e marcou um belo gol.

Após tomar a virada o Grêmio tentou ir para cima do Iquique, buscando armar jogadas de ataque. Aos 9 minutos, Renato fez a primeira alteração do jogo, tirando Jailson para colocar Fernandinho em jogo.

O Iquique continuou a buscar o jogo. Controlando a posse de bola, o time chileno foi para o ataque, mas apesar de estar em desvantagem no placar, a defesa tricolor continuou atenta, contendo as investidas chilenas.

Aos 19 minutos do segundo tempo, o zagueiro Geromel resolveu ir ao ataque. Ele levou a bola até as proximidades da área, pelo lado direito, e cruzou para Luan. O atacante gremista chutou e a bola passou perto, saindo pela linha de fundo.

Aos 20 minutos Portaluppi promoveu nova substituição, sacando Pedro Rocha e colocando o garoto Arthur. A partida seguiu sem muita criatividade das duas partes. As equipes criavam jogadas, mas sem levar muitos riscos para a área.

Destacava-se no Grêmio os erros individuais. Marcelo Oliveira, cometeu erro pelo meio, cedendo a posse para o time chileno, o que levou Geromel a fazer falta em Riquero, resultando em cartão amarelo para o defensor gremista. O atacante Luan foi outro que deixou a desejar em campo, não correspondendo às expectativas depositadas sobre ele.

Na reta final, Grêmio voltou a conquistar maior posse de bola, aparecendo mais vezes no campo de ataque, porém sem efetividade. Aos 38 minutos, Léo Moura sofreu falta, que ele mesmo cobrou lançando a bola na área. A zaga do Iquique cortou, cedendo escanteio ao Tricolor. No minuto seguinte, o lateral gremista ergueu novamente a bola na área, Michel desviou, deixando a bola para Barrios, que de primeira, chutou a gol, mas a bola foi parar nas mãos de Cortés.

Nos 42 minutos, após nova alteração no time gaúcho, saiu Michel e entrou Éverton, nova tentativa de ataque foi feita. Fernandinho dominou na entrada da área e tentou o chute, que saiu levando perigo ao gol do clube chileno.

Na sequência, Ramiro dividiu com Caroca e os dois caíram no gramado. Por ter entrado com muita força na jogada o volante gremista foi expulso, após receber segundo amarelo pelo lance.

Nos minutos finais o Iquique quase alcançou o terceiro gol. Grohe evitou que o time chileno marcasse no primeiro lance de perigo e, em seguida, Ramos mandou uma bola no travessão.

O Grêmio segue líder do grupo, com 10 pontos. O Iquique, no momento, ocupa a segunda colocação, com nove pontos marcados.

A equipe gremista volta a campo só no dia 14/05, quando estréia no Brasileirão 2017, contra o Botafogo. A partida acontecerá na Arena do Grêmio, às 19 horas.