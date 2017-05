Renato Gaúcho dispara contra arbitragem: “Contra o homem de preto fica difícil ganhar”

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Neste início de noite de quarta-feira (03), às 19h30, o Grêmio foi até o Chile enfrentar o Deportes Iquique pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar de abrir o placar com Barrios, os gremistas sofreram o empate ainda no primeiro tempo e acabaram sendo derrotados de virada no início da segunda etapa. Com lances polêmicos da arbitragem, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva e disparou duras críticas ao juiz da partida.

Bastante revoltado com o resultado do jogo por conta da interferência do juiz, Renato falou sobre os dois gols do Iquique e a derrota do Grêmio.

“Libertadores sempre foi um jogo muito difícil, principalmente fora de casa. A minha equipe não esteve em uma grande noite, mas foi bem. Vocês me conhecem, sabem que não gosto de falar de arbitragem. Saímos na frente fora de casa, por dois erros, levamos dois gols. Fica difícil, tem horas que não dá pra se calar não. Foram dois erros fatais. O pênalti não aconteceu, nem a falta do Pedro Rocha. A minha equipe estava bem e aconteceu a arbitragem”, avaliou o treinador.

O técnico gremista também falou sobre a classificação do Grêmio mesmo com a derrota de hoje. “A gente veio em busca do resultado que nos daria a classificação e depois buscar o máximo de pontos para conseguir a melhor colocação. Sei que vamos nos classificar, mas precisamos nos preocupar com a gente. Estamos muito bem na Libertadores. Não vou falar da minha equipe, sobre o que deu certo ou errado. Hoje vou falar apenas de arbitragem. O tema, de minha parte, é a arbitragem”.

Também perguntado na coletiva, Renato respondeu sobre a malandragem que acontece na Libertadores, que poderia ter sido a malandragem dos chilenos a responsável pelos lances de gols do Iquique. “Em termos de passar para o meu grupo e dos jogadores, passo a malandragem toda hora. Para o Lucas, Kannemann e o Bolaños, que falam a língua da arbitragem. Não perdemos na malandragem. Perdemos para a arbitragem, pelos dois erros do juiz é que perdemos o jogo”, cravou o comandante.

Porém mesmo com a derrota na partida, Renato gostou da atuação do time e elogiou o alto nível da equipe, mas também disparou mais críticas contra o árbitro. “A minha equipe foi muito bem. Toda vez que não conseguimos um resultado positivo, está tudo errado. Estamos muito bem, por dois erros ficamos fora do Gauchão. Estávamos em alto nível. Hoje foi a primeira derrota pelo erro da arbitragem. Serão os mesmos treinamentos, o resultado tem sido dentro de campo. Contra o homem de preto, fica difícil ganhar a partida”, afirmou o técnico Tricolor.

Outra pergunta feita na coletiva do treinador, foi se o Grêmio não poderia ter vencido a partida mesmo com os erros da arbitragem. Renato mais uma vez foi bastante direto e polêmico na resposta. “Estamos na frente e o juiz inventou um pênalti e uma falta. Perdemos para a arbitragem. Fazemos o que? Quero aprender essa malandragem. Trabalhamos, jogamos bem. Aí o juiz inventa o pênalti e uma falta. Dois a um para os caras. Se eles não tivessem ajuda da arbitragem, sairíamos daqui classificados”, respondeu Renato sem papas na língua.

Para encerrar a sua entrevista coletiva, Renato Gaúcho lembrou que o Iquique tinha feito o Grêmio passar dificuldade para vencer a partida em Porto Alegre, mas também falou sobre a altitude do Chile. “O Iquique tinha nos dado trabalho em Porto Alegre. Eles jogavam pela classificação. Quanto à altitude, minha equipe sentiu bastante. Alguns jogadores estavam com o rosto muito quente. Sentimos um pouco. Mas não é por causa disso que deixamos de vencer a partida”, finalizou o treinador gremista.