Geromel cita polêmicas da arbitragem, mas releva: “Não vou ficar aqui reclamando”

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Assim como Renato Gaúcho, que disparou duras críticas sobre a arbitragem na partida entre Grêmio e Deportes Iquique, Pedro Geromel foi mais um jogador a revelar a revolta contra o árbitro Germán Delfino. O zagueiro gremista disse que o árbitro condicionou o resultado da partida, mas também disse que preferia não ficar reclamando.

Segundo o zagueiro do time gaúcho, o Grêmio fez uma partida difícil, mas ainda saiu na frente e acabou perdendo por dois lances que acabaram condicionando o restante do jogo.

“A gente fez uma partida difícil, um pouco de altitude, sentimos essa dificuldade. Fizemos 1 a 0, depois sofremos um gol de pênalti e outro de bola parada. Isso condicionou um pouco a partida. Depois disso, não tiveram muitas chances, só no final do jogo. Ele expulsou o Ramiro, o gol de pênalti e a falta. Condicionou o resultado, mas não vou ficar aqui reclamando”, disse o capitão do Grêmio.

Além de Geromel e Renato Gaúcho, outro gremista que comentou sobre a partida e criticou o árbitro Delfino foi Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio. O dirigente resumiu o resultado como frustante e disse que já tinha informações de que o árbitro não era bom.

“Tivemos problemas com a arbitragem que não se justificam. Tínhamos informações de que não era um bom juiz. Hoje, tivemos a prova de que as informações que nos passaram são reais. A gente pode dominar uma partida e perder com dois gols legítimos. Mas do jeito que foi é frustrante. Mas vamos classificar e seguir em frente”, afirmou Odorico.