Grêmio e Corinthians travam duelo entre melhor ataque e melhor defesa pela liderança do Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo disputada às 16h00, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre,

Na tarde deste domingo (25), ocorre em Porto Alegre um dos jogos mais esperados do país na presente temporada. A partida entre Grêmio e Corinthians, válida pela 10ª do Campeonato Brasileiro, reúne os dois líderes da competição e que atualmente estão a um ponto de diferença um do outro. As duas melhores equipes se enfrentam às 16h00, na Arena do Grêmio. O Grêmio é o melhor ataque da competição e o Corinthians o dono da melhor defesa.

Pregando jogo sem erros, Grêmio busca manter retrospecto na Arena

O tricolor gaúcho vai a campo projetando um jogo sem erros diante do Corinthians, mesmo vivendo grande fase, o discurso é de atenção total para não oferecer chances ao adversário. Os gaúchos contam com um ótimo desempenho na temporada jogando em seus domínios, invicto na temporada jogando na Arena já soma um aproveitamento de 81%, tendo marcado 40 gols e apenas 10 sofridos.

Além disso, o retrospecto contra o Corinthians é também muito positivo, tendo um total e 5 partidas disputadas contra o clube paulista, o Grêmio venceu em 4 oportunidades e empatou apenas uma partida. Para a partida desse domingo (25), todos os ingressos foram comercializados e um público superior a 50 mil pessoas é esperado na Arena gremista.

O técnico Renato Portaluppi contará com retornos importantes para escalar sua equipe titular. O zagueiro Walter Kannemann, que se recuperava de lesão e não enfrentou o Coritiba no meio da semana, foi relacionado para a partida e deve voltar a zaga gremista. O outro retorno é o meia Ramiro, que cumpriu suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo. No entanto, o lateral Marcelo Oliveira, os atacantes Miller Bolaños e Beto da Silva ainda se recuperam de lesões e não foram relacionados para o jogo.

A lista de relacionados do Grêmio é composta por: Arthur, Bressan, Bruno Rodrigo, Conrado, Cortez, Edilson, Everton, Fernandinho, Gastón Fernández, Geromel, Jaílson, Kaio, Kannemann, Léo, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Maicon, Marcelo Grohe, Michel, Pedro Rocha, Rafael Thyere e Ramiro.

De tal forma, a provável escalação do Grêmio deve ser: Marcelo Grohe, Edilson, Pedro Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Arthur; Ramiro, Luan, Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Corinthians com objetivo de manter liderança e derrubar tabu na Arena

O alvinegro paulista vem a Porto Alegre como a equipe a ser batida dentre os 20 participantes do Campeonato Brasileiro. Com a melhor campanha da história da competição após 9 rodadas disputadas, o Corinthians encara o Grêmio com a missão de manter a ponta na tabela e derrubar o retrospecto negativo de jamais ter vencido na Arena do Grêmio.

O técnico Fabio Carille não conseguirá contar com sua força máxima para a partida. Depois da expulsão no jogo contra o Bahia, o volante Gabriel cumprirá suspensão automática e não viaja para Porto Alegre. Além dele, Danilo e Muntuan ainda em recuperação de suas lesões, juntamente de Vilson que faz trabalho de recuperação física não fazem parte da viagem. O lateral Fagner, cujo não vinha treinando nos últimos dias devido à um corte no supercílio esquerdo sofrido durante o jogo diante do Bahia, no entanto, foi confirmado para o confronto.

Para suprir a ausência de Gabriel, Paulo Roberto deve fazer parte da equipe titular. Uma das novidades entre os relacionados é o retorno do meia Pedrinho, recuperado de uma tendinite no tornozelo esquerdo.

A lista de relacionados do Corinthians é composta por: Cássio, Walter, Fagner, Guilherme Arana, Moisés, Balbuena, Pablo, Pedro Henrique, aulo Roberto, Maycon, Camacho, Fellipe Bastos, Rodriguinho, Jadson, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Pedrinho, Romero, Jô, Clayton, Clayson e Kazim.

De tal forma, a provável escalação do Corinthians deve: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon; Jadson, Rodriguinho, Romero; Jô.

A equipe de de arbitragem será composta por Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO).