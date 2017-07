Corinthians vence Grêmio em Porto Alegre e se isola na liderança

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 10ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, SENDO DISPUTADA ÀS 16H00, NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE.

A tarde desse domingo reservou aos amantes do futebol um grande espetáculo. O jogo entre Corinthians e Grêmio, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro respectivamente.

O Corinthians sagrou-se vencedor com gol de Jadson marcado na etapa complementar, o tricolor gaúcho ainda perdeu um pênalti em cobrança de Luan, que se viu impedido de igualar o placar com a defesa de Cássio. Com a vitória, o Corinthians se isolou na liderança do Campeonato, ficando 4 pontos a frente do segundo colocado Grêmio.

Com a vitória o Corinthians foi a 25 pontos conquistados, ficando a 4 pontos de distância do segundo colocado. Já o Grêmio viu a distância para o líder aumentar, mas continua com a vantagem para o terceiro colocado.

O próximo compromisso do Grêmio será na quarta-feira(28), às 19h30, contra o Atlético-PR pela Copa do Brasil na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

Já o próximo compromisso do líder Corinthians será na Colômbia com partida válida pela Copa Sulamericana, em confronto diante do Patriotas, às 21h45 no estádio La Independencia.

Primeira etapa equilibrada e placar fechado

Os primeiros 45 minutos de jogo na Arena foi de muito equilíbrio entre as duas equipes. O duelo entre a melhor defesa contra o melhor ataque terminou com o placar zerado, no entanto, uma partida de muita qualidade na capital gaúcha. A equipe mandante permaneceu com a posse da bola durante 52% do tempo, enquanto o Corinthians esteve com a posse em 48% do tempo jogado na primeira etapa.

O Corinthians permaneceu mais resguardado em seu campo, aguardando o adversário e valendo-se de rápidos contra-ataques. A estratégia paulista proporcionou 3 finalizações, tendo uma grande defesa do goleiro do Marcelo Grohe. Já o tricolor gaúcho chegou a finalizar em 5 oportunidades, tendo sua melhor chance de gol em um lance de bola parada com o zagueiro Geromel.

O fator preponderante dos 45 minutos iniciais foi a postura tática das equipes. O Grêmio com seu toque de bola em busca dos espaços, movimentação de seus homens de frente e mortalidade nas finalizações, no entanto, amplamente bloqueado pelo adversário. O Corinthians, no seu melhor perfil de excelência tática defensiva, anulou na grande maioria do tempo a proposta de jogo do tricolor gaúcho.

Segundo tempo de consagração Corinthiana

O segundo tempo reservava não só mais um grande espetáculo, mas uma grande carga de emoções para a partida. O panorama de estudo e respeito da primeira etapa foi deixado de lado depois do gol Corinthiano, marcado ainda no início do segundo tempo, mais precisamente aos 6 minutos da etapa complementar. Depois disso, a pespectiva do jogo se alterou quase que completamente.

Com a boa postura defensiva do Corinthians e a desvantagem no placar, o técnico Renato Portaluppi decidiu por lançar a equipe ao ataque. De tal forma, sacou o volante Arthur, o atacante Pedro Rocha e o lateral Edilson para colocar Fernandinho, Gastón Fernandés e Everton. O tricolor gaúcho se lançou totalmente ao ataque, pressionando a equipe paulista que mais do que nunca explorava o contra-ataque.

A equipe da casa pressionava, insistia e de tanto insistir, conseguiu uma oportunidade de igualar o placar. Aos 38 minutos, Geromel foi agarrado na área e a penalidade foi marcada pelo arbitro, no entanto, Luan foi para o cobrança e viu a bola parar nas mãos do goleiro Cássio. O ferrulho defensivo Corinthiano se manteve ileso durante toda a partida, se manteve com a posse de bola durante 43% do tempo de jogo, e com o gol marcado no início do segundo tempo, lhe consagrou vencedor da partida.