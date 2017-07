Grohe comenta críticas recebidas: "Torcedor tem direito de ficar chateado, sigo meu trabalho"

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Não deu para assumir a liderança. Um dos problemas do Grêmio para enfrentar o líder Corinthians, na derrota por 1 a 0, foi na defesa. O lance que origina o gol do Timão teve falha de acompanhamento dos defensores tricolores e Jadson entrou livre para chutar rasteiro e vencer Marcelo Grohe. Contestado com críticas da torcida e avaliação de jornalistas, o goleiro gremista desabafou após a partida. Foi questionado e respondeu aos jornalistas:

"Deixo para vocês avaliarem se foi falha ou não. Aconteceu e é preciso ter tranquilidade agora. Vida de goleiro é assim, isso faz parte da profissão. O torcedor tem direito de ficar chateado. Eu sigo meu trabalho", avaliou o arqueiro do Grêmio.

Apesar do lance de chateação aos tricolores, Marcelo Grohe pensa no próximo jogo, quando o time gaúcho enfrenta o Atlético Paranaense novamente na Arena, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. "Quarta tem um grande jogo já, temos que virar a chave: desligar do Brasileiro e focar na Copa do Brasil".

Grohe é goleiro entre os profissionais do Grêmio desde o início de sua carreira adulta. Passou por conquista da Série B pelo clube, foi titular em título estadual em 2006 e esteve nas campanhas de 2007 e 2010. Seu maior título veio na Copa do Brasil do ano passado, quando foi decisivo em defesa de pênaltis e ajudando a evitar derrotas até a final.

"Tem gente que gosta, tem quem não goste. Enfrento críticas desde que subi para o profissional do Grêmio. O dia que o Grêmio entender que não sirvo mais, saio tranquilo, já disse isso", finalizou a entrevista na zona mista da Arena. Em 2016, o goleiro estendeu seu contrato com o clube até a temporada de 2020.