Resultado: Grêmio vence Atlético-PR na Copa do Brasil 2017 (4-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017, sendo disputada às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Grêmio goleia de forma absoluta na Arena. No primeiro tempo, Lucas Barrios duas vezes e Kannemann abriram 3 a 0. No segundo tempo, um pouco de reação do Furacão na entrada de Lucho González, mas nenhuma grande defesa de Grohe, que apenas defendeu chutes de fora da área. Para ampliar o placar, no final da partida, a dupla ingressa de gremistas fez jogada combinada de Fernandinho para Everton fechar o marcador: 4 a 0 na Arena do Grêmio. O jogo de volta é no dia 27 de julho, em Curitiba. Grêmio pode perder por até três de diferença para estar nas semifinais mais uma vez.

49' ACABOU! Grêmio goleia o Atlético Paranaense por 4 a 0 na ida das quartas de final.

43' ESPALMA WEVERTON! Pancada de Edilson da lateral da área e o goleiro faz milagre para conter a ampliação.

Obrigado, Fernandinho! Passe na medida para Everton fazer do jeito que quis. Chute forte para vencer Weverton outra vez. 4 a 0.

41' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EVERTON, O CEBOLINHA!

38' FERNANDINHO! Jogador faz sua primeira jogada, puxa para chutar de esquerda e manda alto demais.

TROCAS NO GRÊMIO: Lincoln no lugar de Arthur. Everton no lugar de Barrios.

35' QUE PERIGO! Douglas Coutinho na área promove duas chegadas e a defesa gremista sofre para evitar o desconto. É tiro de meta no fim das contas.

32' QUASE! Luan fica uma hora na lateral da área ameaçando o drible, a torcida gosta, ele toca para Arthur, que chuta, há o desvio e Barrios completa na rede pelo lado de fora, quase ampliando.

30' Edilson cruza e Thiago Heleno coloca de cabeça em escanteio.

27' TROCA NO GRÊMIO: Aplaudido, deixa o campo Pedro Rocha e entra Fernandinho.

25' NA TRAVE! Grande passe para Ramiro entrar na área, ele aponta o chute e carimba o pé da trave. Bola na linha de fundo e tiro de meta.

24' Pedro Rocha recebe pelo meio, pensa no chute, abre na esquerda para Cortez, mas vai forte demais.

21' CARTÃO AMARELO! Carlos Alberto agride Pedro Rocha. Atlético Paranaense perdeu a cabeça?

18' EXPULSO! Nikão passa um rapa em Cortez e está na rua.

15' TROCA NO ATLÉTICO: Entra Carlos Alberto no lugar de Deivid.

14' GROHE DEFENDE! Nikão, vaiado após a agressão em Ramiro, puxa para a perna esquerda e chuta para Grohe defender firme.

12' DEFENDE WEVERTON! Pedro Rocha recebe de Luan, ginga, dribla, toca por baixo e Barrios chuta para bola desviar e Weverton segurar no canto.

8' CARTÃO AMARELO! Para Wanderson pela entrada em Lucas Barrios.

8' OUTRA AGRESSÃO! Lucas Barrios recebe um chute de Wanderson.

7' NIKÃO! PRA QUÊ?! Jogador agride Ramiro com uma cotovelada. Poderia ter sido expulso, mas árbitro não viu. Gremistas reclamam.

5' Atlético tenta propor mais o jogo, mas Grêmio procura não dar espaços para manter a vantagem. Entrada do meia González é com esse objetivo, tentar furar o bloqueio gremista e descontar o placar.

1' Barrios foi atingido e recebe atendimento médico. Wanderson havia chegado desgovernado contra o gremista.

MUDANÇA NO ATLÉTICO: Lucho González no lugar de Rossetto.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! SAÍDA DO ATLÉTICO!

Grêmio se impôs desde o início. Muito, mas muito toque de bola e movimentação, controle pelo centro de campo e exploração com os laterais, Luan e Pedro Rocha participativos. Atlético conteve os primeiros minutos, mas logo vieram as chances e com elas os gols. Lucas Barrios marcou por duas vezes e agora tem quatro feitos na Copa do Brasil. O zagueiro Kannemann apareceu na área em escanteio para ampliar em 3 a 0. O Grêmio precisa manter a postura e administrar a boa vantagem. O Atlético até aqui não consegue jogar, é desconcentrado na saída de bola e praticamente não teve chances na Arena.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO! Todo do Grêmio com o 3 a 0 conquistado até aqui. Lucas Barrios duas vezes e Kannemann marcaram os gols. Foi o primeiro do argentino com a camisa gremista.

47' PRA FORA! Edilson invade a área e chuta direto pela linha de fundo, à direita da meta. Uma bomba sem direção.

44' MARCELO GROHE! Pablo dá lindo drible entre as pernas de Pedro Geromel, sai na cara do gol, mas com pouco ângulo, tenta encobrir o arqueiro, que faz importante defesa e mantém os clean sheets na Arena! 3 a 0.

41' CARTÃO AMARELO! Michel recebe por falta no centro de campo.

39' Jonathan cai de mau jeito ao ser desarmado por Cortez e está sendo atendido pelo médico.

37' Edilson comete falta em Sidcley na defesa.

Escanteio da esquerda e caixa agora do zagueiro argentino. Indefinição sobre o autor da façanha, mas parece mesmo que o gol é anotado a Kannemann. 3 a 0, portanto. Cabe mais, o Grêmio domina o jogo na Arena.

32' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! KANNEMANN EM ESCANTEIO! 3 A 0!

31' SÓ DÁ GRÊMIO! Pedro Rocha recebe ótimo passe, está na área, dribla e chuta de canhota para Weverton espalmar!

Linda jogada combinada na esquerda, Pedro Rocha chama a tabela, está na área, chuta, a bola pega na marcação e sobra nos pés do artilheiro! Lucas Barrios faz o quarto gol dele na Copa do Brasil e o 14º na temporada.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUCAS BARRIOS DE NOVO!

27' Pedro Rocha chuta, é bloqueado na marcação, a bola volta, o Atlético sai em contra-ataque, Grêmio recupera e Cortez comete falta no campo de ataque.

25' ESCANTEIO! Edilson chuta, a bola desvia na marcação e sai em escanteio pela direita.

24' CARTÃO AMARELO! Linda jogada de Luan e Deivid o atropela. Falta marcada para o Grêmio e punição ao atleticano.

Pedro Rocha passa pela marcação com categoria, serve o atacante que resolve arriscar de fora da área e guarda! 1 a 0 ao Tricolor em um belo de um chute fora do alcance de Weverton! Grêmio na frente na sua Arena.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUCAS BARRIOS!

20' RAMIRO SALVA! Pablo finalizou na bola rolada e o volante bloqueou!

18' RECUO DE BOLA! Geromel atrasa bola para Grohe no sufoco e o goleiro foi obrigado a mergulhar e defender! Falta na área e a chance do gol atleticano!

16' WEVERTON! Luan recebe de Ramiro e chuta de dentro da área para o goleiro catar firme. Boa defesa.

15' UUUUH! Edilson recupera bola, toca para Ramiro, que chuta, ela desvia e a zaga afasta de cabeça! Grêmio pressiona a saída de bola e Atlético tem dificuldades para sair de trás. Só o fez duas vezes até aqui.

11' WEVERTON! Grêmio recupera a bola e Luan chuta para outra defesa do atleticano!

10' NÃO RAMIRO! Pedro Rocha toca para Ramiro e ele toca a bola nos braços do goleiro Weverton!

9' PRA FORAAA! Luan cobra escanteio, Geromel cabeceia e a bola passa ao lado da trave! Barrios estava para completar, mas não alcançou e Weverton salta para ver a saída da redonda. Tiro de meta.

6' FALTA! Edilson erra passe e Michel atropela jogador do Furacão. Falta marcada no meio de campo. 0 a 0.

4' IMPEDIMENTO! Atlético Paranaense na devolução de bola para Jonathan. Jogo parado na defesa do Grêmio.

Tricolor trocou passes até aqui durante os três primeiros minutos. Marcação do CAP é por zona e muito organizada.

0' JÁ ESTÁ! SAÍDA DE BOLA NA ARENA!

Grêmio está de uniformes tricolores, calções pretos e meias brancas.

Atlético Paranaense com camisas rubro-negras em listras verticais, calções brancos e meias pretas.

Público não deve chegar aos 30 mil.

O Grêmio é o mandante e o jogo de volta será em uma quinta-feira, somente em 27 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba. Lá, as equipes se enfrentaram no Campeonato Brasileiro 2017 e o Tricolor venceu por 2 a 0.

Equipes terminam o trabalho de aquecimento e a volta ao campo será em definitivo, com os uniformes, a execução do hino e o rolar da bola de forma oficial nessas quartas de final da Copa do Brasil. Acompanhe conosco, lance a lance!

A bola rola às 19h30 na Arena do Grêmio. Público vai chegando nas imediações e adentra à casa do Tricolor gaúcho, no bairro Humaitá, em Porto Alegre.

Banco do Grêmio: Bruno Grassi, Thyere, Bruno Rodrigo, Bressan, Jaílson, Kaio, Lincoln, Everton, Fernandinho.

Goleiro Léo fica de fora dos relacionados do Grêmio na partida.

Banco do Atlético Paranaense: Santos, Warleson, José Ivaldo, Cascardo, Nicolas, Eduardo Henrique, Lucho, Carlos Alberto, Matheus Anjos, Grafite e Yago.

Grafite fica de fora do lado do Furacão. O ataque é fechado com Pablo mais avançado.

Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid, Rossetto, Nikão e Coutinho; Pablo.

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Barrios.

Logo mais, vamos escalar as duas equipes para você ligado na VAVEL Brasil. Grêmio x Atlético Paranaense ao vivo esta noite pela ida das quartas de final da maior competição de mata mata no país.

A expectativa de público é próxima aos 30 mil tricolores na Arena esta noite. Público menor do que a lotação contra o Corinthians no último domingo, mas bem acima da média anual do clube. É apoio na busca do hexa da Copa do Brasil.

O histórico do confronto Grêmio x Atlético Paranaense ao vivo tem vantagem tricolor. Após 64 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 30 vezes, marcando 93 gols. Já o Atlético-PR superou o tricolor em 15 oportunidades, tendo marcado 60 gols, além dos 19 empates.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida hoje.

Assim, a provável escalação do Atlético-PR é: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho González (Carlos Alberto ou Matheus Anjos); Nikão, Douglas Coutinho e Grafite.

Já Eduardo Batista terá retornos para o confronto de hoje. Com o retorno de Jonathan, Nikão e Grafite, Gustavo Cascardo e Ederson (titulares nos 4 a 1 sobre o Vitória, pelo Brasileirão), deixam o time. Logo, Lucho González, substituído ainda no primeiro tempo contra a equipe baiana, será reavaliado pelo departamento médico.

Com isso, a provável escalação do Grêmio é: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O técnico gremista contará com desfalques importantes no confronto desta quarta-feira. O volante Maicon, Miller Bolanos e M. Oliveira ainda ficam de fora da partida por problemas físicos.

Vindo de uma derrota em casa diante do Corinthians, por 1 a 0 na própria Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho tem como foco principal retomar o caminho das vitórias para retomar a boa fase vivida antes do jogo contra o atual líder do Campeonato Brasileiro. A expectativa de público para o confronto dessa noite será em torno de 25 a 30 mil torcedores.

O Grêmio entra em campo com a missão de fazer um bom resultado na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, competição em que é o atual campeão. O tricolor gaúcho tem a missão de eliminar por dois anos seguidos o Atlético-PR, time em que, na campanha do pentacampeonato, eliminou ainda na primeira fase do mata-mata da competição.