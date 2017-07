Renato Gaúcho mostra cautela mesmo após goleada: "Futebol é caixinha de surpresas"

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após goleada por 4 a 0 nesta quarta-feira (28) sobre o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, com gols de Barrios (2), Kannemann e Everton, o Grêmio encaminhou a classificação para a semi final da competição. Apesar da ampla vantagem para o jogo da volta em Coritiba, a equipe gremista manteve muita cautela quanto a classificação.

Quem não fez diferente foi Renato Portaluppi, que comentou sobre a influência da vantagem na competição. "O que mais falei pra eles -jogadores- é que nós tínhamos um jogo de 180 minutos. Nada seria decidido hoje e o que pedi muito pra eles é que não tomássemos gol, que Copa do Brasil tomando gol em casa complica bastante, e que o gol iríamos fazer, e que se dentro do possível tivéssemos oportunidade, nós tínhamos que fazer mais gols para que pudesse levar o máximo de vantagem para Coritiba." disse o técnico.

Outro ponto muito importante na partida, extra campo desta vez, foi o apoio dos mais de 28 mil gremistas presentes na Arena ao goleiro Marcelo Grohe, que foi criticado pela imprensa e por parte da torcida, após falha no jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no último domingo. Renato também não poupou elogios ao jogador e, novamente, minimizou a falha cometida pelo goleiro "Foi um gesto maravilhoso por parte da torcida o reconhecimento pelo que o Marcelo já fez e está fazendo com a gente aqui. Falhar é humano, não foi essa falha toda, passou no meio das pernas mas o Jadson estava cara a cara com ele , mas hoje fez um grande jogo, e qualquer jogador está sujeito a grandes falhas."

Miller Bolaños, que está voltando de lesão, deve voltar a campo com o time na partida deste sábado contra o Palmeiras. Antes da lesão, estava fazendo a atual função ocupada por Luan, e Renato foi firme ao dizer que em seu time não existe titular absoluto "Aqui ninguém tem cadeira cativa. O Luan no meu entender hoje é o melhor jogador do Brasil. Não fez gol hoje, mas teve uma grande atuação, um garoto que tem toda a minha confiança também, mas sempre falo pra eles, para a diretoria, para o presidente 'Alguém tem no contrato uma cláusula que tem que ser titular? Não!' então o jogador ganha a posição dele no campo. Preciso de todos eles.". Lembrou Renato.

Na próxima quarta-feira o Grêmio encara o Godoy Cruz da Argentina, pela Libertadores da América, mas antes disso entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. Desde a partida contra o Corinthians, Renato afirmou que pouparia os jogadores neste duelo para ir com força máximo à Argentina. O técnico gremista novamente voltou a falar sobre poupar seus jogadores.

"Sempre falo que gostaria de sempre poder jogar com a mesma equipe, mas isso não é possível, nosso planejamento não mudou. A equipe que jogou hoje vai ficar em Porto Alegre, vai ficar se recuperando porque temos outra batalha, em mais um campeonato, mas isso não quer dizer que vamos a São Paulo para perder o jogo, vamos com outra equipe, a mais forte possível também. Vamos encontrar dificuldades, Palmeiras tem uma grande equipe, um grande treinador, agora quando mudamos de uma equipe pra outra não quer dizer que estamos desmerecendo A, B ou C, muito pelo contrário, é necessário. Muitas equipes já pouparam." , afirmou Renato.

Renato também foi modesto quanto questionado se considerava-se o melhor treinador do Brasil neste momento "Ai deixo pra vocês. Porque tem os caras inteligentes, os que vão ouvir que eu vou falar e fazer um comentário e sempre tem aquele maldoso que no momento que falo alguma coisa já projeta outras coisas. Tenho que trabalhar, tenho um grupo maravilhoso, trabalho num clube maravilhoso, muito grande e que disputa várias competições, sou gremista e faço o meu trabalho. Muito bem vinda a pergunta, mas deixo pra vocês, eu tenho que continuar meu trabalho." Disse.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado (01) as 16h:00 contra o Palmeiras, no Pacaembu, em jogo que abre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-PR encara o Sport, na ilha do retiro, no domingo (02) também as 16h. Pela Copa do Brasil as equipes voltam a campo no jogo da volta pelas quartas de final no dia 27 de Julho, na Arena da Baixada. O time gremista tem a vantagem de garantir a classificação até se perder por 3 a 0, já a equipe paranaense precisará vencer pelo placar de 5 a 0 para avançar na competição.