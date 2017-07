Equatoriano Michael Arroyo é oficialmente apresentado pelo Grêmio

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Michael Arroyo chegou na madrugada desta quinta-feira (29) a Porto Alegre, fez trabalho físico com os titulares nesta tarde e logo após foi oficialmente apresentado como novo reforço do Grêmio. O atacante assumiu a camisa 9 para o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores vestirá a camisa do jogador que, eventualmente, sair na janela de transferências.

O Equatoriano de 30 anos, começou sua carreira no Emelec, de Guayaquil, sua cidade natal. Vestiu também a camisa do Barcelona de Guayaquil e Deportivo Quito, onde ganhou o Campeonato Nacional. No México, passou por San Luis, Atlante e America, time pelo qual venceu o Campeonato Mexicano e duas Liga dos Campeões da Concacaf, a última na temporada passada. Michael também defendeu a camisa da sua seleção na última Copa do Mundo em 2014.

Ao lado do vice-presidente de futebol Odorico Roman e do executivo de futebol André Zanotta, Michael Arroyo mostrou um profundo conhecimento sobre o atual momento vivido pelo Grêmio, que foi um fator importante na sua decisão de vir para o clube, juntamente com a história do tricolor, muito conhecido em seu país, como mencionou. "Conversei rapidamente com o Bolaños. Ele falou muito bem do grupo. E eu já conhecia o Grêmio por tudo que vem fazendo na Copa Libertadores. Então conheço muito bem. Estou muito feliz de estar aqui, e espero fazer tudo muito bem. Venho para somar e ajudar a equipe a se manter em bom nível."

Quanto à posição em que gosta de jogar, Arroyo se mostrou um jogador bem flexível, pronto para ajudar o grupo "Gosto de jogar aberto, para evoluir ao centro, atrás do ‘nove’. Mas também posso jogar como meia, atrás dos atacantes” garantiu. Michael encerrou sua temporada recentemente e pretende estar pronto para jogar o mais rápido possível "Estou somente há 15 dias de férias. Vou trabalhar umas três semanas para estar apto."

Como um ótimo batedor de faltas, ao ser questionado sobre qual jogador seria sua inspiração no futebol Brasileiro, Miky foi claro ao citar um jogador que foi ídolo gremista "Sei que o futebol do Brasil encanta todos. Decidi vir para cá porque é um grupo que eu gosto e desfrutar do Brasil. Sempre me inspirei em Ronaldinho Gaúcho. Eu gosto muito do seu drible, habilidades e também de suas cobranças de faltas."

Na carreira soma ao todo 261 jogos. Neste número, 69 gols e 36 assistências. É considerado um ótimo batedor de faltas. Miky, como gosta de ser chamado, é o 3º equatoriano a vestir a camisa do Grêmio. Primeiramente foi o zagueiro Erazo, em 2015, e atualmente o seu companheiro Miller Bolaños, que reforçou o time em 2016 e tem ótima campanha pelo tricolor.