Renato fecha último treino, mas time reserva é confirmado para jogo diante do Palmeiras

(Foto: Divulgação/Grêmio)

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho fechou o último treino da equipe antes da viagem para São Paulo, para o confronto diante do Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato liberou o acesso da imprensa apenas no final da atividade, quando Lincoln, Fernandinho e Machado treinavam bolas paradas. O certo é que os titulares serão preservados para o jogo da libertadores, que ocorre na terça-feira.

Léo Moura, recém recuperado de lesão muscular, não viajará com a equipe, por cautela do treinador. Outro que fica de fora é o volante Maicon, que está com uma tendinite no pé esquerdo e é dúvida até para a viagem para a Argentina. O lateral esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante Miller Bolaños são as novidades na lista dos relacionados, e devem começar a partida.

Os titulares, Ramiro, Cortez, Pedro Rocha, Barrios e Kannemann juntos do mais novo reforço tricolor, Michael Arroyo, apenas correram ao redor do campo.

O Grêmio deve ir a campo com: Bruno Grassi; Leonardo, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jaílson, Kaio, Fernandinho, Miller Bolaños e Lincoln; Everton.

Além desses, foram relacionados para a partida o goleiro Léo, o Zagueiro Bressan, o Lateral Conrado, os volantes Machado e Lima, e os atacantes Dionathã, Jadson, Nicolas Careca e Pepê. A equipe busca a reabilitação após a derrota em casa para o líder Corinthians. Em caso de vitória, o tricolor pode ficar a apenas um da liderança do Campeonato Brasileiro.

A partida deste sábado ocorrerá às 16h no estádio Pacaembu, em São Paulo. O jogo será realizado no Pacaembu, pois o estádio Allianz Parque receberá no mesmo dia o show da cantora Ariana Grande.

Os titulares do time gremista voltam a campo na terça-feira (04), no confronto contra o Godoy Cruz, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo será às 19h15, horário de Brasília, no estádio Monumentalista, em Mendoza, na Argentina.