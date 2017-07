Grêmio mantém desfalques para enfrentar Godoy Cruz na ida das oitavas da Libertadores

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Entre voltas e lesões. Este é o Grêmio na fase oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Tricolor tenta quebrar tabus nesta fase e no país em disputa. Não avança das oitavas de final desde a copa de 2009, quando chegou até as semifinais. Na Argentina, a última vitória veio diante do River Plate, no longínquo 2002. Para buscar um bom resultado nesta terça-feira (4), às 19h15, o Grêmio não conta com pelo menos três atletas que mesclam equipes titulares e substitutos imediatos: o lateral Léo Moura, o volante Maicon e o meia Gastón Fernández.

O lateral-direito, que chegou a atuar como ala, compondo o meio de campo do time no Campeonato Gaúcho, está em fase final do tratamento de uma lesão. Especulou-se sua volta no final de semana contra o Palmeiras, mas deve estar à disposição contra o Avaí, pela 12ª rodada do Brasileirão. Maicon e Gastón Fernández não treinaram durante a semana. O volante e capitão apresenta tendinite e o argentino sofreu um forte pisão em treino, sendo reavaliado.

Gastón ainda é observado pelo Estudiantes de La Plata. A equipe argentina, entretanto, não entrou com proposta oficial pelo atleta, segundo a direção do clube gremista. No Grêmio, "La Gata" não encontrou muito seu espaço até o momento. Apesar de boas entradas na equipe, não figura nem entre os 11 titulares e nem no time basicamente reserva, quando os iniciais são poupados. Nessa colocação híbrida, Gastón pinta em jogos no segundo tempo e se destacou até aqui por assistências aos companheiros.

Diante do Godoy Cruz, que pela primeira vez tenta ultrapassar a fase de oitavas de final da Libertadores, o Grêmio tem à disposição Miller Bolaños e Marcelo Oliveira, eles que voltaram ao time na derrota pelo placar de 1 a 0 para o Palmeiras em São Paulo. O Tricolor é vice-líder do Brasileirão, se afastou da liderança e passa a cuidar o retrovisor, pois Flamengo e Palmeiras encostaram. Na Libertadores, foi detentor da terceira melhor campanha da fase de grupos e busca manter bom retrospecto no torneio para avançar mais.

Relacionados para enfrentar o Godoy Cruz:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi, Léo;

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bressan, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere;

Laterais: Edilson, Bruno Cortez, Leonardo, Marcelo Oliveira;

Volantes: Arthur, Michel, Ramiro, Jailson, Kaio;

Meias: Lincoln, Fernandinho;

Atacantes: Everton, Luan, Lucas Barrios, Miller Bolaños, Pedro Rocha