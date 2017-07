Tentando espantar o fantasma das oitavas de finais, Grêmio encara Godoy Cruz pela Libertadores

Dando início as oitavas de finais da Copa Libertadores da América, a principal competição de clubes no continente, Grêmio e Godoy Cruz se enfrentam nesta terça-feira (04), às 19h15, no Estádio Malvinas Argentina, em Mendoza. Vivendo grande fase, a equipe gremista tenta acabar com a maldição de ser eliminado nas oitavas de finais da competição. O árbitro da partida será Victor Carrillo, auxiliado por Jonny Bossio e Coty Carrera (trio peruano).

Sobre a equipe do Godoy Cruz, os argentinos se classificaram para as oitavas de finais como segundo colocado do Grupo 6, ficando atrás do Atlético Mineiro. Tendo sua terceira participação na Copa Libertadores, a equipe argentina chega pela primeira vez nas oitavas de finais da competição, e aposta neste feito inédito para ganhar motivação e superar o Grêmio.

Enquanto isto, a equipe de Renato Gaúcho vive seu melhor momento no ano e chega na eliminatória como primeiro colocado do Grupo 8. Jogando a partida de ida fora de casa, o Tricolor gaúcho tenta um bom resultado para conseguir a classificação e acabar com a sequência de quatro eliminações seguidas nas oitavas de finais da Libertadores.

Técnico Bernardi mostra respeito ao Grêmio, mas admite querer fazer história no clube

(Foto: Divulgação/Godoy Cruz)

Na preparação para a primeira partida contra o Grêmio, o técnico do Godoy Cruz tem praticamente a sua equipe definida para enfrentar os gaúchos. Com apenas uma dúvida na equipe que deve ser titular, o técnico Lucas Bernardi decidirá entre Fabrizio Angileri e Facundo Cobos para começar na lateral esquerda.

Na entrevista do treinador argentino antes da partida, o comandante do Godoy Cruz falou sobre a classificação inédita as oitavas de finais e também sobre o desejo de fazer história no clube. “Nunca estivemos neste lugar. Estamos participando de um pedaço importante na história do clube”, destacou o técnico.

Demonstrando bastante respeito pela equipe gremista, Bernardi falou sobre a história dos gaúchos na competição e acredita que será uma partida bastante difícil pela fase que o Grêmio vive. “É uma equipe com muitos bons jogadores, de categoria internacional, de muita hierarquia. O Grêmio vem muito bem no torneio. É uma equipe dura, que sabe o que fazer a todo o momento, quando defende e ataca”, comentou o treinador.

O treinador também falou sobre a importância de fazer um bom resultado jogando em casa para chegarem vivos na partida de volta em Porto Alegre. “Precisamos ter claro que o primeiro jogo não define nada. Temos que ser inteligentes, controlar a ansiedade e fazer as coisas bem para chegar com chances na segunda partida”, disse Bernardi.

Com o final do Campeonato Argentino na semana passada, o Godoy Cruz só tem a Copa Argentina e a Libertadores pela frente. Como a partida de volta será apenas no dia 09 de agosto, o técnico terá nesta terça-feira a despedida do goleiro Rodrigo Rey, que foi negociado com a Grécia. Outro que ainda pode sair é o meia Gastón Gimenez, que pode acertar com o Vélez.

A aposta dos argentinos para a partida de ida é o ataque com Morro Garcia que faz grande dupla com Correa. Junto com os atacantes, o meia Gimenez aparece muito na frente para assistir aos companheiros.

Buscando acabar com a maldição das oitavas, Renato jogará com força máxima

Último treino do Grêmio antes da partida desta terça-feira (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após a derrota para o Palmeiras no último sábado (01), aonde o técnico Renato Gaúcho poupou alguns de seus jogadores, o Grêmio vem para a partida contra o Godoy Cruz tentando voltar as quartas de finais da Libertadores.

Dos jogadores relacionados para a partida na Argentina, o destaque são as ausências de Maicon, Léo Moura e Beto da Silva, que seguem se recuperando de lesão. Por outro lado, Bolaños já está recuperado e volta a ser relacionado na Libertadores.

No último treino da equipe gremista antes de enfrentar o Godoy Cruz, Renato Gaúcho fez um treinamento leve para os seus jogadores. Porém, o zagueiro Geromel deixou o treino sentindo algumas dores, mas não deve ser desfalque.

No treino realizado nesta segunda-feira os goleiros gremistas treinaram bastante a bola aérea. Grohe, Grassi e Léo também foram muito exigidos em cruzamentos, chutes e até mesmo finalizações do técnico Renato.

O técnico gremista já deixou claro para todos que a sua escalação para amanhã não tem nenhum mistério. O treinador vai entrar em campo com a mesma equipe que goleou o Atlético-PR na última quarta-feira.

Renato também falou sobre fazer um bom resultado na Argentina para não se complicar na partida de volta e trazer o máximo possível de tranquilidade para o jogo em Porto Alegre.

“É jogo de Libertadores, partida truncada. Eles vão querer ganhar no grito, na pressão da torcida. Já estamos vacinados em Libertadores, sabemos das dificuldades. É uma partida de 180 minutos, vamos procurar fazer um bom jogo e trazer menos dificuldades possíveis a Porto Alegre”, declarou Renato.