Renato valoriza vantagem na Argentina, mas pondera: "Temos mais 90 minutos ainda"

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Com 90 minutos de chuva constante, o Grêmio encarou o time argentino, Godoy Cruz, nesta terça-feira (4) em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores da América. Com gol de Ramiro, antes dos 2 minutos, o Tricolor Gaúcho sai à frente do placar e conquista uma importante vantagem para o jogo da volta, na Arena, que ocorre no dia 9 de agosto.

Renato Portaluppi comemorou a classificação e aproveitou para iniciar a coletiva elogiando o seu grupo de jogadores "O mais importante de tudo foi a valentia da minha equipe. Fizemos um gol no inicio que ajudou. Pelas condições do gramado, é importante levar essa vantagem para Porto Alegre. Que vai ser muito valorizada, mas temos mais 90 minutos."

Mais uma vez, apesar da vitória, o Grêmio não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Questionado quanto a isso, o comandante tricolor fez questão de ressaltar as más condições do gramado no estádio Malvinas Argentinas "O desgaste dos jogadores era nitído pelas condições do gramado, fica difícil de jogar. O Grêmio tem sua especialidade, toque de bola, saída rápida de trás, valorização da posse de bola, mas ficava muito difícil. Principalmente no primeiro tempo onde o gramado estava bastante pesado, muita chuva e o adversário chegando junto. Mesmo assim jogamos bola." Renato Gaúcho também aproveitou para falar sobre o jogo que o adversário propôs "Minha equipe só procurou jogar futebol, em momento algum nós revidamos. Em momento algum entramos no jogo do adversário. A gente sabe a catimba do jogador Argentino. Numa competição dessas, campo pesado ou não e chuva, independente do adversário você tem que saber se comportar em campo como minha equipe se comportou hoje. Isso é libertadores."

Na questão estilo de jogo, o Grêmio já tem seu 'futebol arte' reconhecido em todo o Brasil como o melhor. Com jogadas verticais e com muita posse de bola o tricolor já tem seu estilo muito bem definido. Em situações adversas como a de hoje é importante a adaptação do estilo clássico de jogo dos tricolores, quanto a isso Renato mais uma vez mostrou a maturidade da equipe "Meu grupo está preparado para qualquer competição. Está preparado para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, estava preparado para a Libertadores. Temos o nosso sistema de jogo e a gente procura implanta-lo independente do adversário, independente da competição e independente do local. Acho que hoje o Grêmio, no meu entender, ficou bem abaixo do que vinha jogando, mas é nítido que isso é por causa do campo, do adversário que estava sendo um pouco mais violento, da competição e fica difícil querer jogar da maneira que a gente vinha jogando nestas condições de gramado."

A jogada do único gol da partida, marcado por Ramiro, partiu de uma jogada ensaiada entre Lucas Barrios, Pedro Rocha e Ramiro. Durante a partida o atacante Barrios continuou a ser muito procurado pelos companheiros em campo. Uma estratégia adotada por Renato para o jogo contra os Argentinos e quando questionado, Portaluppi afirmou que isso é resultado de muito trabalho da equipe nos treinos. "Essa jogada não é por acaso, você vê que neste jogo mesmo fizemos várias jogadas dessas. A gente treina o nosso grupo. Temos que aproveitar o Barrios, que cabeceia bem. São jogadas ensaiadas, que os jogadores sabem o que deve ser feito, fizemos outras durante a partida também e numa dessas, mesmo no início do jogo saiu o gol. Então é o que falo pra vocês, não pensem que a gente fecha os portões a toa, quando temos tempo a gente faz essas jogadas e muitas outras. Temos nossas jogadas e sempre que o adversário deixar a gente vai fazer." Seguindo o espiríto de coletivo adotado por todo o grupo de jogadores, Renato também lembrou da comissão técnica que trabalha muito para que o Grêmio venha apresentando um trabalho tão sólido em campo "Isso é mérito do grupo todo, mérito da comissão técnica porque a gente trabalha muito esse tipo de jogadas."

O Grêmio volta a campo neste domingo (09), na Arena as 19h:00, contra o Avaí, em jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O segundo jogo desta decisão das oitavas de final ocorre em Porto Alegre, no dia 9 de Agosto, às 19h:15. Em uma partida sem gols, o tricolor avança para a fase das quartas de final. Se perder por 1 a 0, o jogo vai para o pênaltis. Se perder por dois gols de diferença, o time argentino garante a classificação.