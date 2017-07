Após sofrer pancada no joelho na Argentina, Marcelo Grohe é desfalque diante do Avaí

Arqueiro tricolor foi um dos principais responsáveis pela vitória gremista (Foto: Lucas Uebel)

Após a vitória em jogo que encaminha a classificação para as quartas de final da copa Libertadores, o Grêmio traz na mala a vantagem e um importante desfalque para o próximo jogo. O goleiro Marcelo Grohe, após uma dividida com o jogador Olivares, do Godoy Cruz, sofreu um corte profundo no joelho esquerdo e teve que levar sete pontos. É baixa no departamento e deve desfalcar o tricolor por pelo menos dois jogos.

O lance da dividida aconteceu ainda no primeiro tempo, nos minutos finais. O guarda redes tricolor foi atingido no joelho pelas travas do jogador argentino. Mesmo com a gravidade do corte profundo o goleiro continuou no jogo até o final da partida. "Quando a gente está no jogo, quente, fica tudo bem. Mas agora está doendo. Foram cortes profundos, vamos ver se vamos precisar de pontos no hotel." disse Marcelo Grohe após a partida. Sem a presença no titular embaixo das traves, o goleiro Léo deverá ser o substituto natural.

O jogo contra o Avaí teve seu horário adiantado, em função da grade de televisão, e ocorre às 16h00 deste domingo (9) na Arena do Grêmio. Grêmio deve ir a campo com time titular para encarar o time catarinense e buscar garantir os três pontos, mais uma vez, diante do seu torcedor. Apesar do grande momento nas copas, são duas derrotas consecutivas no Brasileiro e a vice-liderança da competição ficou ameaçada com a aproximação de Flamengo e Palmeiras.