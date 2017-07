Renato confirma desfalques e mudanças para enfrentar Avaí na Arena do Grêmio

(Foto: Divulgação/Grêmio)

Na caça ao líder Corinthians, o Grêmio recebe o Avaí neste domingo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Renato vai com força máxima e quer aproveitar a pausa nas copas para buscar a liderança. Porém, o técnico gremista tem duas baixas para o jogo. O atacante Pedro Rocha e o goleiro Marcelo Grohe estão fora da partida.

O goleiro gremista sofreu um corte no joelho esquerdo, na partida de terça-feira diante do Godoy Cruz e levou sete pontos. Pedro Rocha está com um desconforto muscular e também é desfalque. O substituo de Marcelo dever ser o garoto Léo, que fez parte do time reserva que enfrentou o Palmeiras na rodada passada do brasileiro. Já a vaga de Pedro Rocha, deverá ser ocupada por Everton ou Fernandinho, Renato ainda não confirmou qual será o escolhido.

Outro jogador que também não participou do treino desta sexta-feira, foi o lateral-direito Edilson, mas este, Renato confirmou que foi apenas descanso e o confirmou para a partida. Após a atividade de hoje, o técnico falou sobre a situação dos jogadores: “É o que eu falo, a sequência de jogos o cansaço é muito grande. Precisa descansar um ou outro jogador porque não aguentam. É o caso do Pedro para domingo. Já que vem de uma sequência de jogos, vinha se queixando da perna pesada. Foi feita ressonância, uma coisinha de leve, e o Pedro está fora do jogo. Edílson foi mais descanso, treina normalmente. É só o Marcelo e o Pedro, a princípio, que estão fora”.

O time gaúcho deve ir a campo com a seguinte escalação: Léo; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Everton (Fernandinho); Lucas Barrios.

O Grêmio é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, sete pontos atrás do Corinthians. Vindo de duas derrotas seguidas, para o próprio Corinthians e para o Palmeiras, o tricolor busca a reabilitação neste domingo contra o Avaí, na Arena. O jogo que inicialmente estava marcado para às 19 horas, teve o horário alterado e será às 16 horas.