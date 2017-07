Jogo Grêmio x Avaí AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Olá ao internauta que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Avaí ao vivo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017. O jogo começa às 16 horas na Arena do Grêmio. É o confronto entre o atual terceiro colocado e o vice-lanterna da competição, em mais um jogo do imprevisível Brasileirão.

Essa é, portanto, a segunda vez que o Tricolor gaúcho recebe o Leão catarinense na Arena do bairro Humaitá, em Porto Alegre.

O histórico é em favor do Grêmio. O Tricolor levou a melhor em 14 jogos, o Avaí em cinco e houve um total de quatro empates em 23 jogos disputados entre as equipes. Na Arena em Porto Alegre, a vitória do Grêmio foi por 3 a 1 em disputa do Campeonato Brasileiro 2015.

Ainda sobre o Grêmio, o atacante Pedro Rocha desfalca o time e o cearense Everton, o Cebolinha, é o principal nome para substituí-lo. Naturalmente, essa troca é feita em partidas nas etapas finais e dessa vez Everton deve receber a oportunidade desde o começo de partida.

O técnico Renato Portaluppi não conta com seu goleiro Marcelo Grohe, que levou pontos no joelho após lance de dividida na Argentina, contra o Godoy Cruz na Copa Libertadores. O provável substituto é o jovem arqueiro Leo Jardim e Bruno Grassi, contratado em 2015, também é opção ao treinador.

Provável Grêmio: Leo (Bruno Grassi); Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Lucas Barrios.

Provável Avaí: Douglas; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson e Pedro Castro; Juan, Romulo e Joel.

Grêmio x Avaí ao vivo

O Avaí por sua vez está em situação constrangedora na tabela. Apesar de não perder nas últimas duas rodadas, o Leão da Ilha de Santa Catarina está apenas na 19ª colocação, a vice-lanterna do torneio nacional. No último compromisso, empatou em casa diante da Ponte Preta e marcou passo novamente diante do torcedor.

O Grêmio chega ao jogo na condição de terceiro colocado, após o Flamengo vencer o clássico local diante do Vasco da Gama no sábado, por 1 a 0, em São Januário. Com o resultado, o Mengão assumiu a vice-liderança e o Grêmio necessita vencer para devolver a diferença ao líder Corinthians para sete pontos. O Timão venceu a Ponte Preta na rodada. É a missão do Tricolor, que volta o mês de julho para focar no Campeonato Brasileiro.