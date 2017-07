Jogadores gremistas lamentam chances desperdiçadas ante Avaí: "Procuramos o gol o jogo todo"

Google Plus

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio foi batido pelo Avaí, em casa, na tarde deste domingo. O placar foi de 2 a 0 para os catarinenses, que venceram pela primeira vez o Tricolor em Porto Alegre.

O time gremista criou diversas chances de gol, inclusive teve um pênalti à seu favor, mas não conseguiu fazer com que a bola passasse pelo goleiro Douglas. Chateados com a derrota, os jogadores gremistas falaram sobre a partida e lamentaram as oportunidades não aproveitadas.

Lucas Barrios acredita que os pontos perdidos pelo Tricolor nos últimos jogos possam fazer diferença no campeonato futuramente. “Não gosto de perder né, mas quando o time perde desta maneira, é porque atacou todo o tempo. O Avaí jogou no contragolpe. A gente segue jogando da mesma maneira em todos os lugares. Não concluímos bem hoje, faz parte do futebol, mas tem que continuar, porque o caminho ainda é grande, temos que continuar trabalhando. Essas três derrotas mais pra frente vão fazer diferença”, falou o atacante.

Fernandinho também deu seu comentário sobre a partida: “Sabíamos que seria um jogo bem complicado, bem difícil. No primeiro tempo nós criamos bastante, não fizemos, voltamos pro segundo tempo bem ligados e criando. No final tivemos que nos expor um pouco mais, daí em dois contra-ataques eles conseguiram fazer dois gols. Perdemos pênalti, mas ainda tivemos várias chances. Futebol é assim, vamos levantar a cabeça que temos mais outra decisão na próxima semana.”

Ramiro se mostrou frustrado com o resultado e lamentou as oportunidades desperdiçadas. “Difícil explicar. Quando acontece uma partida assim, a gente fica chateado pelo resultado, mas não pelo o que a gente produziu. Produzimos bastante, tivemos chance de gol, tivemos um pênalti, mas é assim né, infelizmente quem não faz no futebol, leva, eles tiveram duas oportunidades de contra-ataque e fizeram os gols.”

O jovem Arthur também lamentou a falta de gols, mas apesar da derrota, o atleta já dirige sua atenção para o próximo compromisso.

“Criamos bastante, procuramos o gol o jogo todo, mas infelizmente a bola não entrou. Sabemos que isso faz parte do futebol, criamos mas não conseguimos fazer o gol. Agora é descansar, colocar a cabeça no lugar e focar no próximo jogo”, falou.