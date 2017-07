Mesmo com revés, Renato elogia atuação do Grêmio e reafirma moral do time como imensa

(Foto: Divulgação/Grêmio)

O Grêmio foi surpreendido pelo Avaí na tarde deste domingo (9), na Arena em Porto Alegre. Considerado por todos como grande favorito para o confronto, o tricolor esbarrou em tarde iluminada do goleiro avaiano, Douglas. Com dois gols sofridos no segundo tempo e pênalti perdido por Edilson, time de Renato chegou a terceira derrota seguida no campeonato brasileiro e caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Flamengo.

Em sua entrevista coletiva, o técnico gremista, Renato Portaluppi elogiou a atuação da equipe, lamentou a bola não ter entrado e admite surpresa por derrota em casa para um time que brigará para não ser rebaixado.

“O melhor jogador do jogo hoje foi o Douglas, o goleiro do Avaí. Mas isso não tira os méritos da minha equipe, que jogou bem. Criamos, tivemos as oportunidades principalmente no primeiro tempo, tivemos uma grande chance com o pênalti no segundo tempo, infelizmente a bola não entrou. Eles acharam um gol e depois é lógico que a gente precisou se expor para buscar o resultado, deixamos espaços e eles fizeram o segundo gol. É um resultado que a gente não esperava, principalmente jogando dentro de casa e uma equipe que basicamente vai brigar o campeonato todo para não ser rebaixada”.

Quando perguntado sobre como ficará a moral do time após mais uma derrota, Renato não pensa duas vezes e afirma que a moral de seu time é imensa e que os objetivos estão sendo alcançados.

“A moral do Grêmio é imensa, é enorme. O Grêmio é o terceiro colocado no campeonato brasileiro, nosso objetivo sempre foi estar naquele grupo da frente para que a gente pudesse brigar sempre pelo título, até porque nós temos mais duas competições importantes. Então o nosso objetivo, nós estamos alcançando”.

Portaluppi ainda afirmou estar satisfeito com o aproveitamento dos jogadores e exaltou a grande atuação do goleiro Douglas.

“Eu tô bastante satisfeito, sim. Eu falei com meus jogadores no vestiário, até antes dessa partida todo mundo estava falando que o Grêmio tinha um aproveitamento muito bom, criando e fazendo muitos gols. E o Grêmio é uma das equipes que mais faz gols, então hoje digamos que tenha sido um pequeno acidente de trabalho, nós criamos e não conseguimos converter as oportunidades que nós tivemos em gol. Acho que o mais importante é que estamos criando, hoje criamos mais uma vez, mas infelizmente a bola não entrou. Mas não vamos tirar os méritos do Douglas, na minha opinião ele foi o melhor jogador em campo, fez grandes defesas, foi um herói hoje”.

Na próxima rodada, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo. A partida válida pela 13ª rodada do campeonato brasileiro, também valerá a segunda colocação, que nessa rodada foi assumida pelos cariocas. O jogo será na Ilha do Urubu, na quinta-feira (13), às 19h30.