Com retorno de atletas, Grêmio inicia preparação para confronto com Flamengo

Foto: Lucas Uebel/Grêmio.

O elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta terça-feira para dar início à preparação para o jogo contra o Flamengo, próximo adversário gremista no Campeonato Brasileiro. O tricolor gaúcho visa a recuperação da segunda colocação na tabela de classificação da competição, na qual perdeu depois de perder pelo placar de 2 a 0 para o Avaí, no domingo passado, na Arena.

O trabalho foi de recuperação física e regeneração muscular para os titulares que atuaram no domingo, além disso, retornos importantes foram vistos no CT Luiz Carvalho. O goleiro Marcelo Grohe e o atacante Pedro Rocha retornaram a trabalhar com o grupo depois de serem desfalques no jogo diante do clube catarinense. O atacante gremista foi poupado por desgaste físico, já o goleiro gremista se recuperava de um corte sofrido no joelho ainda na partida diante do Godoy Cruz (ARG), válido pela Libertadores da América.

Além de Pedro Rocha e Marcelo Grohe, o lateral Léo Moura realizou trabalhos físicos no gramado. O jogador, que vem em processo de retorno ao grupo principal do Grêmio depois de sofrer lesão muscular na coxa, ficará novamente a disposição de Renato Portaluppi para a partida.

O time de Renato busca recuperação na competição depois de sofrer três derrotas consecutivas para Corinthians, Palmeiras e Avaí. Atualmente, o tricolor gaúcho se encontra na terceira colocação na tabela de classificação, estando apenas um ponto atrás do segundo colocado Flamengo, próximo adversário gremista.

De tal forma, o time que vai a campo será o mesmo que enfrentou o Godoy Cruz, composto por: M. Grohe, Edilson, Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Arthur; Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios.

O confronto acontecerá na próxima quinta-feira(13), às 19h30 no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.