Após rebaixamento no Brasileiro, Grêmio realizará peneira para disputa do Gauchão Feminino

Gremistas buscam reabilitação na temporada depois de descenso no nacional (Foto: Jéssica Maldonado/Grêmio FBPA)

Visando preparação para disputa do Campeonato Gaúcho, que inicia em agosto, o Grêmio busca novos talentos femininos para formar sua equipe principal da categoria. No dia 30 de julho, o clube vai realizar a primeira seleção, composta por avaliação técnica e que acontecerá no Centro de Treinamento Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, com as inscrições sendo realizadas até 26 de julho.

Para participar da prova, as meninas precisam ter entre 16 e 25 anos e a adesão deve ser feita através do e-mail [email protected] , contendo nome completo, data de nascimento, endereço, telefone de contato, e-mail, foto, peso, altura, posição, times que já atuou (caso já tenha passado), títulos e se está vinculada a alguma equipe. Um vídeo com alguns lances, se disponível, deverá ser anexado no material, com a confirmação da participação na primeira seletiva se dando por meio de e-mail ou telefone.

No dia da avaliação, é obrigatória a apresentação de documento com a foto da atleta, bem como um atestado médico. No caso das jogadoras menores de idade, é necessária a companhia de um responsável, além de precisarem estar com camisa, calção, meias, caneleiras e chuteira. As despesas de viagem e alimentação, entretanto, vão ser por conta da candidata, tal como dúvidas e informações podem ser obtidas através do canal já citado e por telefone.

A seleção de atletas, que primeiro atende a necessidade do Estadual, é também essencial para composição e preparação do grupo que entra na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2 do próximo ano. Nesta temporada, as tricolores venceram somente uma vez de 14 partidas disputadas e foram rebaixadas na última rodada.

Grêmio tenta terceiro título do Estadual

O time Feminino gremista inicia a busca do título do Gaúcho agora em agosto, com o campeonato sendo disputado por 15 equipes divididas em três chaves. Na primeira fase, os confrontos serão dentro de cada grupo e classificam-se, ao mata-mata, os líderes e vice-líderes, além de integrar os dois melhores terceiros colocados.

O Imortal está no grupo A, que é composto ainda pelas equipes SC Rio Grande, EC Paumar, João Emili e Palestra. O clube já garantiu o troféu do Gauchão em duas oportunidades, nas edições de 2000 e 2001, e foi vice-campeão no ano de 2002, buscando quebrar um longo jejum de 16 anos sem título.