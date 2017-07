Grêmio segue com titulares ausentes para enfrentar Flamengo e Renato pode repetir time

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio viajou para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira ainda com a ausência de dois de seus titulares. O goleiro Marcelo Grohe e o atacante Pedro Rocha seguem como baixas na equipe de Renato. Quem também desfalca o tricolor é o equatoriano Miller Bolãnos, que se ausentou do treino coletivo da segunda-feira e ficará em Porto Alegre para resolver questões pessoais. A partida ocorre nesta quinta-feira (13), às 19h:30, na Iha do Urubu, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Pedro Rocha segue tratando as dores na coxa direita, para evitar futura lesão, e mais uma vez será poupado. PR32, como é chamado pelos torcedores, não compareceu ao último treino do tricolor. Já Marcelo Grohe, compareceu ao CT Luís Carvalho e fez atividades leves com o preparador Rogério Godoy, mas foi embora antes do fim do treino. Após o fim do treino, o técnico Renato Portaluppi confirmou a ausência de ambos e justificou "O Marcelo ainda tem alguns movimentos que não pode fazer devido aos pontos. Está fora. Pedro melhorou bastante, se fosse decisão colocaria para jogar. Como não é o caso, corremos o risco de perdê-lo por tempo maior. Vamos deixá-lo aqui fazendo o trabalho de fisioterapia." Afirmou Renato.

A lista de relacionados para a partida são: Bruno Grassi e Léo; Edilson, Cortéz, Marcelo Oliveira e Leonardo; Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Bruno Rodrigo; Michel, Arthur, Jailson e Kaio; Lincoln e Ramiro; Luan, Lucas Barrios, Fernandinho, Everton e Dionathão.

A provável escalação que deve começar a partida contra o Flamengo deverá ser: Leo; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

Após três derrotas seguidas, e ter perdido a vice liderança para o próprio Flamengo nesta rodada, o Grêmio conta com a boa campanha fora de casa para recuperar sua posição na tabela do Campeonato Brasileiro. As duas únicas derrotas do Grêmio no Brasileirão, como visitante, foi com o time reserva contra Sport e Palmeiras. Um empate contra o Cruzeiro, e vitórias sobre o Atlético PR, Chapecoense e Fluminense. Sobre a boa sequência, o meia Ramiro afirmou:

"Vamos jogar fora, respeitando, mas temos jogado tanto em casa quanto fora para vencer. Vamos com o intuito de buscar a vitória, fazer um jogo equilibrado, marcar muito a equipe deles e também atacar e fazer os gols". Em contrapartida, o Flamengo tem 100% de aproveitamento no novo estádio, invencibilidade que o tricolor espera quebrar para garantir os três pontos e vice liderança do Brasileirão. Se ganhar, o Grêmio vai a 25 pontos ficando atrás apenas sete pontos do líder Corinthians, caso o time paulista não vença a partida contra o Palmeiras.