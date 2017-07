Luan marca, Grêmio bate Flamengo e assume vice-liderança do Brasileirão

Frio e calculista, o Grêmio triunfou novamente. Na noite desta quinta-feira (13), o time de Renato Gaúcho foi até a Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, e derrubou a invencibilidade do Flamengo no novo estádio. Luan marcou o gol da vitória do tricolor gaúcho, que sustentou enorme pressão dos cariocas. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, mesmo após três derrotas consecutivas, o Grêmio reassume a vice-liderança do Brasileirão, com 25 pontos ganhos. Já time de Zé Ricardo termina a rodada caindo duas posições, indo para o quarto lugar, com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Flamengo irá viajar até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro (6°), enquanto o tricolor gaúcho recebe a Ponte Preta (16°) na Arena do Grêmio.

Flamengo pressiona, mas é Luan que marca

Desde o começo da partida, era evidente que o time da casa faria pressão o tempo inteiro. Com a torcida apoiando ensandecidamente, o time de Zé Ricardo já chegou forte aos três minutos, quando Trauco avançou pela direita, fez fila na zaga do Grêmio e chutou forte, por cima do gol.

Nos minutos seguintes, o tricolor gaúcho soube administrar o resultado, e, mesmo com uma forte retranca, acalmou o time do Flamengo.

Aos 25', Damião fez o pivô e rolou para Márcio Araújo, que bateu mal. No tiro de meta, Léo lançou para o ataque, e a jogada se desenvolveu com Luan, que driblou dois e tocou para Barrios. Na dividida, Trauco tentou cortar e a bola sobrou novamente para o jovem atacante do Grêmio, que bateu forte no canto direito de Thiago, abrindo o placar.

Dali até o final da primeira etapa, o Rubro-Negro carioca assustou mais nos últimos minutos. Aos 43', Cuéllar tabelou com Éverton Ribeiro e chutou forte para boa defesa de Léo. No minuto seguinte, Éverton cortou para a intermediária e soltou a bomba, acertando o travessão e aliviando o técnico Renato Gaúcho, que viu seu time ir para o intervalo com a vantagem no placar.

Grêmio se defende e conquista importante vitória

No segundo tempo, Zé Ricardo subiu ainda mais a marcação do Flamengo e complicou o jogo do time gaúcho, que só conseguia se defender. No primeiro lance, Diego recebeu passe de calcanhar de Damião e finalizou. Arthur chegou junto para travar o lance e deixar tudo nas mãos de Léo.

A pressão era intensa, e aos sete minutos, Éverton lançou Damião pela esquerda. Ele chutou forte, na rede pelo lado de fora. Minutos depois, uma cobrança de escanteio chegou na cabeça de Rafael Vaz, que cabeceou no chão, como manda o manual. Léo fez bela defesa.

Na única chance que teve no segundo tempo, o Grêmio chegou no contra ataque com Fernandinho, que demorou demais para passar a bola e viu Luan ser travado na área. O jogo era frenético, e o time da casa passava a tentar de todos os modos.

Quando tudo havia se acalmado, o jovem goleiro Léo deu um susto imenso na torcida tricolor: botou a bola no chão para bater e não viu a presença de Damião, que bloqueou o chute e quase fez o gol de empate.

Apesar de ter muito mais posse, o Flamengo não conseguiu nada. Cavou faltas e efetuou diversos cruzamentos, consagrando as atuações de Geromel e Kannemann, e não conseguindo evitar uma vitória gigantesca do Grêmio.