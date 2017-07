Renato comemora vitória sobre Flamengo, elogia atletas e crê na briga pelo título do Brasileirão

Foto: Lucas Uebel;Divulgação Grêmio

Após a vitória simples contra o Flamengo, o Grêmio reassume a vice liderança do Brasileirão. Com os três pontos desta partida, o Grêmio soma 25 pontos. Já o Flamengo, que estava invicto na Ilha do Urubu até o jogo contra o tricolor gaúcho, vai para a quarta posição na tabela, com 23 pontos. O time carioca volta a campo contra o Cruzeiro, no domingo (16) ás 16h:00 no Mineirão. Já o Grêmio recebe a Ponte Preta na Arena também as 16h:00 deste domingo.

O técnico Renato Portaluppi valorizou a vitória conquistada e ressaltou concentração da equipe tricolor "Concentração total durante os 90 minutos foi fundamental hoje. Flamengo tem uma qualidade enorme. Não é qualquer time que vai chegar no Rio de Janeiro e ganhar do Flamengo." Elogiado pela mídia após grande partida, o goleiro Léo, substituto de Marcelo Grohe, também recebeu elogios do professor Renato, que aproveitou para, mais uma vez, valorizar a qualidade do seu grupo: "Léo é um grande garoto. Fez a melhor partida dele pelo Grêmio hoje.Tem um futuro enorme pela frente. O meu grupo é bastante fechado. Não tem nenhuma laranja podre. É muito bonito de se ver, eles levam amizade para dentro de campo. Isso é fundamental", afirmou.

Quando questionado sobre a distância do líder Corinthians, que agora é de 10 pontos, Renato lembrou a campanha histórica do time paulista:

"Não tirando o mérito do Corinthians, mas a campanha deles é anormal. Não tem uma equipe no mundo que consiga esse aproveitamento que o Corinthians está tendo." Já quando perguntado sobre o Grêmio ter 'jogado feio' Renato lembrou que o resultado e os três pontos são mais importantes "De vez em quando, vale jogar feio sim. Quem vier aqui na "bombonera do Flamengo" jogar de igual pra igual, vai tomar uma lambada. Mesmo não jogando tão bonito hoje, nos defendemos muito bem", disse.

Com a distância do líder, e em outras duas competições importantes, Renato Portaluppi foi questionado se o Grêmio ainda teria chances de título no Campeonato Brasileiro. "O Corinthians vai despencar, anote o que estou falando. O segundo turno vai ser totalmente diferente. O Grêmio tem muitas chances, sim, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem a vantagem, mas tem nada decidido. Volto a repetir, não acabou ainda o primeiro turno, então é importante o Grêmio estar vivo também no Campeonato Brasileiro, porque está vivo também na Copa do Brasil e na Libertadores" , afirmou Renato.