Jogo Grêmio x Ponte Preta AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017

INCIDENCIAS: 14º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO; JOGO ACONTECE NESTE DOMINGO (16) ÁS 16H00 NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE

A transmissão do jogo Grêmio x Ponte Preta ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

A Ponte Preta tenta pontuar fora e se afastar do Z-4. A Macaca se encontra em 15ª colocado com 15 pontos.

Grêmio busca a vitória para diminuir a distância e aproveitar o tropeço do Corinthians no empate em casa por 2 a 2 contra o Atlético Paranaense. O tricolor está na segunda colocação com 25 pontos.

Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Ponte Preta se enfrentaram 30 vezes, sendo 11 do tricolor, 9 da Macaca e 10 empates. O último confronto a Ponte levou a melhor, vencendo por 3 a 0 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

Provável escalação da Ponte Preta: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Jeferson (Fernandinho); Fernando Bob, Wendel (Elton), Jádson (Jean Patrick) e Renato Cajá; Lucca e Emerson Sheik

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Rafael Thyere e Bruno Cortez; Michel, Arthur e Ramiro; Pedro Rocha, Lucas Barrios e Luan.

Jogando fora de casa, a Macaca está na 15ª posição, com quatro vitórias, três empates e seis derrotas. Não vence a quatro rodadas, onde venceu o Cruzeiro por 1 a 0 há quase 1 mês. Na última rodada perdeu por 3 a 0 em casa.

O tricolor gaúcho vem de vitória fora de casa por 1 a 0 em cima do Flamengo, na Ilha do Urubu, no Rio de janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio recebe a Ponte Preta pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a partida da tarde deste Domingo. Grêmio x Ponte Preta em duelo a partir das 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.