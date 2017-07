Grêmio encara Ponte Preta mirando sequência de vitórias e manutenção da vice-liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14 ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

ÁRBITRO: Cláudio Francisco Lima e Silva, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (dupla do Sergipe) e Fábio Pereira (do estado do Tocantins)

Neste domingo (16), às 16 horas, o Grêmio tem mais um compromisso na caçada ao líder Corinthians no Brasileirão. Desta vez o tricolor encontra a Ponte Preta pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, na Arena, em Porto Alegre. O tricolor quer voltar ao embalo que vinha tendo após a sequência de três resultados negativo, antes da vitória sobre o Flamengo. O árbitro escalado para a partida é Cláudio Francisco Lima e Silva, auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (dupla do Sergipe) e Fábio Pereira (do estado do Tocantins).

Apesar da boa fase na Copa do Brasil e na Libertadores, o desempenho do tricolor não vinha sendo bom na competição nacional. O que terminou na última quinta-feira (13), quando venceu o Flamengo por 1 a 0 no estádio conhecido popularmente como Ninho do Urubu. Antes desta vitória, o Rei de Copas vinha de três derrotas consecutivas, sendo duas em casa. Palmeiras (fora), Corinthians e Avaí (casa) arrancaram pontos do Grêmio na corrida pelo título da competição nacional. Mesmo com os revés citados acima, a equipe gaúcha não saiu da briga pelo título, mas perdeu pontos importantes na maratona pelo troféu. O tricolor ocupa a segunda (2ª) posição com 25 pontos, à 10 do líder Corinthians.

A Ponte vem a Porto Alegre para quebra um tabu. Mas além do mal momento neste Brasileirão, a história não ajuda os visitantes. Há 31 anos, a equipe alvinegra não vence o Grêmio em solo rio-grandense. Mas o fato histórico não é o que impulsiona os de Campinas para a partida. A má fase nesta competição é um motivo mais que motivador para alcançar a vitória.

A verdade é que a Ponte Preta vem de duas derrotas e quatro jogos sem vencer. Além disso, a equipe não balança as redes a três jogos. No momento, a Ponte ocupa a 15ª posição com 15 pontos, à três da zona de degola. O momento de instabilidade pressiona o técnico Gilson Kleina, que corre sérios riscos de perder seu cargo.

Marcelo Grohe e Pedro Rocha retornam

Renato Portaluppi ainda já definiu a equipe para o confronto. O treinador comandou neste sábado (15) no Centro de Treinamento (CT) Luiz Carvalho o trabalho que consolidou o time titular. Com o atacante Pedro Rocha e o goleiro Marcelo Grohe de volta a equipe. Léo e Fernandinho, que foram titulares diante do Flamengo, automaticamente perdem a titularidade.

Apesar dos retornos, Renato tem um desfalque na defesa. Walter Kannemann está fora do duelo, pois levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática contra a Macaca. O substituto imediato da zaga gremista é Rafael Thyere, que será a dupla de Pedro Geromel neste domingo.

O trabalho realizado neste sábado contou apenas com os jogadores que ficaram de fora, ou não atuaram os 90 minutos do jogo na última quinta-feira no Ninho do Urubu. A primeira etapa do exercício foi finalizações e a segunda teve o grupo divido em três times. Os titulares por sua vez, ficaram na academia realizando um trabalho de reforço muscular. Bruno Cortez, Lucas Barrios e Ramiro saíram da academia para correr em torno do gramado. Junto com os três titulares, estava o recém-chegado Paulo Victor, que ainda não tem condições de jogo.

Misteriosa, Ponte vem ao Sul precisando vencer

Durante a semana, a Ponte Preta adotou o mistério como seu aliado para tentar surpreender o Grêmio em Porto Alegre. O técnico Gilson Kleina não falou a equipe que vai à campo neste domingo e deu poucas pistas sobre o assunto. O treinador só deixou claro os retornos do zagueiro Rodrigo e do meia Renato Cajá, que estavam suspensos na derrota por 3 a 0 para o Bahia, no estádio Moisés Lucarelli. Assim, Kadu e Claudinho, respectivamente saem do time titular.

Em entrevista, além de comentar sobre os retornos, o treinador deixou dúvidas sobre a possibilidades de mudanças. "Temos as voltas de dois jogadores experientes. Precisamos encaixar e ter identidade. Para ter uma formação ideal, precisamos de uma sequência de bons resultados. No Paulistão, repetimos o time, porque encaixou. Às vezes o encaixe não passa apenas pelo sistema, mas também pelas características. Estamos tentando buscar isso. Quando coloca a situação de oportunidade, o atleta também tem de dar um retorno", comentou Kleina.

O comandante ainda avaliou negativamente o retrospecto da Macaca fora de casa, além de comentar sobre a pressão após a goleada sofrida diante do Bahia. "Nossa estatística fora de casa é péssima. Quando não faz o dever de casa, como foi contra o Bahia, a pressão aumenta. Passei que temos de buscar lá fora para não entrar em um campeonato ruim. Quando o resultado não vem, a torcida fica impaciente. Mas todos sabem do carinho que tenho por esse clube, vou fazer de tudo para tirar o time dessa situação", finalizou.