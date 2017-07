Jogo Vitória x Grêmio AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Vitória x Grêmio ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O histórico do confronto Vitória x Grêmio tem vantagem tricolor. Após 45 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 21 vezes, marcando 52 gols. Já o Vitória superou os gaúchos em 13 oportunidades, tendo marcado 36 gols, além dos 11 empates.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Vitória e Grêmio terá Pericles Bassols Cortez como juiz da partida, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (trio pernambucano) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Vitória deve ser: Fernando Miguel;Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Renê Santos, Uillian, Correia, Yago e Cleiton Xavier; Neilton e André Lima.

O técnico Alexandre Gallo terá ainda desfalques importantes na composição da zaga que irá a campo. Com a impossibilidade de Fred e Walace Reis atuarem contra o tricolor gaúcho devido a cláusula contratual, sendo ambos pertencentes ao Grêmio e emprestados ao Vitória. Assim, a zaga deve ser composta por Kanu e Alan Costa para a partida dessa quarta-feira.

O Vitória vem em crise declarada na competição, tanto pela colocação na tabela quanto pelos últimos resultados. Nas últimas duas rodadas da competição, o time baiano sofreu 8 gols ao perder por 4 a 1 para o Vasco em casa e 4 a 0 para o Palmeiras em São Paulo. O time de Alexandre Gallo se encontra na 19 colocação na tabela de classificação da competição.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Fernandinho; Lucas Barrios.

Além disso, o Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador sofre de dores no púbis e ficou de fora da viagem. Logo, o lateral direito Léo Moura, que havia se recuperado de lesão na coxa direita, sofreu uma nova lesão no mesmo lugar e desfalcará o time gremista. Além disso, Lincoln ficou em Porto Alegre devido ao nascimento de seu filho.

O técnico Renato conta com desfalques importantes para a partida dessa noite. Com desgaste físico devido o acúmulo de partidas, Luan ficará de fora do confronto. O outro desfalque importantíssimo será o volante Michel, que está com uma virose e não ficará a disposição de Renato Portaluppi. No entanto, para o lugar de Michel o capitão Maicon estará de volta a equipe após se recuperar das dores

O Grêmio vem a campo na noite desta quarta-feira(19) com o objetivo de manter a boa fase no Campeonato Brasileiro, depois de duas vitórias consecutivas contra Flamengo e Ponte Preta. O tricolor gaúcho vai à Bahia enfrentar o Vitória, às 19h30 no Estádio Barradão.