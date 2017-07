Grêmio mantém boa campanha fora de casa ao bater Vitória e alcança terceiro triunfo seguido

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia.

O Vitória recebeu o Grêmio em sua casa, o estádio Barradão, em Salvador. O tricolor gaúcho, mesmo com desfalques de última hora, venceu a equipe baiana pelo placar de 3 a 1 e garantiu os três pontos nesta disputa pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio soma ao total 31 pontos e ocupa o segundo lugar na tabela, garantindo mais uma vez a vice liderança do Brasileirão. Já o Vitória manteve seus 12 pontos e continua na lanterna do Campeonato, na 19ª colocação. O tricolor entra em campo novamente pela 16ª rodada do Brasileirão na próxima segunda-feira, visita o São Paulo no Morumbi, as 21h:00. O Vitória mais uma vez será anfitrião na rodada e recebe a Chapecoense, no Barradão, já no próximo sábado as 16h:00.

Partida definida logo nos minutos iniciais dá tranquilidade ao Grêmio

Mesmo com os desfalques de última hora, Luan, poupado pelo excesso de jogos, e Geromel, que sentiu a coxa esquerda durante o aquecimento, o Grêmio definiu a partida logo aos 7 minutos da primeira etapa. Após falta dura de Renê, levou o terceiro cartão amarelo após o lance, que derrubou Fernandinho na meia lua da grande área, ele mesmo bateu com precisão, e sem chance de defesa para o goleiro Fernando Miguel, a falta que deu a tranquilidade para o tricolor trocar passes ao longo da partida.

Durante o jogo, com as alterações feitas pelo técnico tricolor o atacante Fernandinho ficou pela direita, e mais recuado para ter a função do drible, o volante Maicon atrás na linha de defesa do meio e Arthur no meio campo ao lado de Ramiro, dessa forma o Grêmio manteve-se em um 4-1-2-3.

Taticamente jogando em um 4-4-2, com Cleiton Xavier e Carlos Eduardo responsáveis pela criação das jogadas, o Vitória precisando sair da crise pelos últimos resultados, e pela posição na tabela arriscou algumas vezes mas sem perigo para o guarda redes tricolor. Em chutes sem direção, o time baiano tentou logo no primeiro lance do jogo, com Carlos Eduardo, ex Grêmio, que chutou para a linha de fundo.

Aos 11 minutos, Renê tentou mais uma vez igualar o placar e chutou de longa distância direto pra fora. Nos minutos seguintes da partida, as chances claras de gol foram do time gaúcho, que mandou perigo ao gol de Fernando Miguel, o que causou nervosismo e irritação em André Lima e Cleiton Xavier, e também na torcida, que chegou a vaiar o time em protesto a atuação mostrada em campo.

Quem também levou cartão amarelo nesta etapa inicial foi o zagueiro tricolor, Rafael Thyere, após falta em Caíque Sá que após desarmar Pedro Rocha, armou contra ataque. Aos 43 minutos, mais uma vez o Grêmio balançou as redes de Fernando Miguel. Após jogada de Maicon e Pedro Rocha para Fernandinho, Arthur brilhou e ampliou o placar para o tricolor. Durante os 2 minutos de acréscimo dados pelo árbitro, o Vitória arriscou de longe com Uillian Correia que apesar do chute forte, mandou nas mãos de Marcelo Grohe.

Fernandinho, com um gol e uma assistência na primeira etapa da partida, falou após o apito final: "Tem que agradecer por mais uma oportunidade do comandante. Jogo não acabou, tem que voltar ligados, Brasileiro é complicado, não podemos dar mole. Jogando fora de casa, contra uma equipe está aparentemente mal, mas tudo pode acontecer no futebol. Não podemos dar chances" Já no lado baiano, o tom do lateral Caíque foi de lamentação e otimismo "Começamos bem no jogo, tomamos dois gols no detalhe, não pode acontecer. Vamos ver o que o Gallo vai passar para a gente aí para buscar a virada."

Vitória vai em busca do placar, mas Grêmio garante os três pontos

Enquanto o Grêmio voltou a campo sem alterações, a equipe baiana tirou o volante Renê, para a entrada do atacante David, mostrando que iria atrás do resultado e da vitória. Logo nos primeiros minutos, Pedro Rocha e Caíque ficaram caídos com dor após bola dividida no desarme do jogador do Vitória. Tentando impedir mais uma contra ataque do Vitória, Kannemann levou cartão amarelo ao parar com falta a jogada de Carlos Eduardo. Na cobrança Cleiton Xavier levantou a bola na área mas o lateral Cortéz afastou e livrou o tricolor de perigo.

Aos 10 minutos da segunda etapa, mais uma substituição no Vitória. Cleiton Xavier, um dos jogadores mais participativos no jogo, sai para a entrada de Yago. O meio campo foi muito vaiado pela torcida na sua saída. Lucas Barrios também será desfalque na próxima partida, o atacante levou o terceiro cartão amarelo após demora para cobrar um lateral.

Logo em seguida, aos 12 minutos o Vitória descontou com o gol do atacante David. Após jogada de Carlos Eduardo em direção a aréa tricolor, Alan Costa desvia para David marcar. Sentindo a coxa, o atacante Lucas Barrios pediu para sair e foi substituído por Everton, que logo em seguida, aos 17 minutos, fez linda jogada e mandou na medida para Ramiro marcar o terceiro gol tricolor. Para o Vitória, este foi o 11º gol sofrido em apenas três jogos. Aos 21 minutos, o lateral Patrick entra no jogo após a saída de Caíque Sá. Já aos 23 minutos, ele mesmo mandou para área mas o zagueiro Thyere subiu mais alto para cortar.

O capitão Maicon, voltando de lesão, sentiu o desgaste do jogo e foi substituído por Jailson, aos 25 minutos. Em um breve momento de pressão, o Vitória insistiu no jogo mandando três bolas aereas seguidas para os tricolores, mas o zagueiro Rafael Thyere e o goleiro Marcelo Grohe afastaram o perigo das jogadas. Ainda na pressão, aos 28 minutos, Tréllez domina na entrada da área, gira e tenta o canto, mas a bola sai pela linha de fundo. Aos 29 minutos, David surpreende em arrancada pela esquerda e ele mesmo bate cruzado e quase marca mais um gol para o Vitória. Somente aos 32 minutos de jogo que o Grêmio volta a ter o controle da partida, com contra ataque de Fernandinho, mas Yago ganha a divida e rouba a bola.

Aos 33 minutos, Grêmio teve uma ótima chance de ampliar o placar com Everton, que chutou pra fora após receber na medida de Bruno Cortez. Mais uma sequência de cartões amarelos na partida. David, que cumprirá suspensão no próximo jogo, após falta em Ramiro no meio campo e para Tréllez, após falta sem bola em Fernandinho. Aos 37 minutos, Pedro Rocha saiu para a entrada do lateral Marcelo Oliveira. Tréllez, já no fim da segunda etapa não desistiu da jogada e mandou na esquerda do gol tricolor, arrancando uma boa defesa do goleiro Marcelo Grohe. Após a defesa, a bola desviou no zagueiro Kannemann e o Vitória garante mais um escanteio para levar perigo à área tricolor. Sem perigo a zaga afastou.

Árbitro sinalizou 4 minutos de acréscimo na etapa complementar e jogo foi até os 49 minutos. Nos lances finais, Ramiro e André Lima disputam em carrinho e o meia gremista fica sentindo muito o choque no braço. Aos 48 minutos, Alan Costa lança André Lima na entrada da área, mas o centroavante não domina e a bola fica com o goleiro Marcelo Grohe, que segura até o fim do jogo.

Após a partida, o meia Ramiro falou sobre a ausência do companheiro Michel e elogiou a boa partida realizada pela equipe "É uma peça importante no nosso time. Tivemos que nos dobrar eu e o Arthur para suprir a função. A gente foi feliz, jogamos de forma compacta e conseguimos trabalhar a bola com paciência. Ficamos felizes pelo resultado.". Já Kanu, pela equipe do Vitória, lamentou a derrota e mostrou foco no próximo jogo "A gente procura não tomar gol, mas infelizmente estamos tomando muito gol. Não é falta de trabalho, a gente vem trabalhando. Infelizmente não estamos no jogo conseguindo fazer. Precisa paciência, futebol é assim, vamos esperar o próximo jogo para vencer."