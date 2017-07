Renato exalta Grêmio após triunfo sobre Vitória: “Elenco maravilhoso”

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio derrotou o Vitória na noite desta quarta-feira (19), no Barradão, em Salvador, pelo placar de 3 a 1, com gols de Fernandinho, Arthur e Ramiro. O time gaúcho chegou à terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, sendo duas fora de casa, e a equipe continua na cola do líder Corinthians. Com o belo resultado, o tricolor chegou aos 31 pontos e ocupa a segunda colocação do campeonato.

O técnico gremista, Renato Portaluppi, em entrevista coletiva após a partida, minimizou os desfalques e rasgou elogios ao seu grupo. “Independentemente de quem joga, a equipe está entrosada. Prevaleceu o conjunto. A equipe esteve muito bem. Mudamos a maneira de jogar devido às ausências, mas todos se comprometeram taticamente a fazer sua parte. Deu certo. Ramiro e Arthur jogaram fora das suas posições e fizeram gols", afirmou.

"A equipe está bem entrosada, consciente do que tem que ser feito em campo. Criamos chances e fizemos três gols, o meu grupo está de parabéns pelo resultado conquistado. Sempre controlei o grupo dentro e fora de campo. É um elenco maravilhoso”, completou.

Portaluppi também falou sobre a importância do capitão Maicon e a impressionante campanha do Corinthians. “Maicon é muito importante para nós. Espero que a gente não perca ele por lesão novamente. Ele é um líder dentro de campo e organiza muito o time. O Corinthians vai tropeçar, a campanha deles é anormal, nenhuma equipe consegue manter esse nível”, apontou Renato.

O treinador disse ainda não ficar surpreso com o golaço de falta marcado por Fernandinho. “Fernandinho treina, não é surpresa fazer o gol. Foi com confiança, deu tranquilidade ao time logo no início”, disse.

O tricolor gaúcho volta a campo na próxima segunda-feira (24) diante da equipe do São Paulo, no estádio Morumbi, na capital paulista. A partida será válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcada para as 20 horas.