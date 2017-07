Após triunfo em Salvador, jogadores gremistas avaliam desempenho coletivo: "Consistente"

Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio venceu o Vitória e diminui a diferença para o líder no Campeonato Brasileiro. A partida, que aconteceu no Estádio Barradão, terminou com o placar de 3 a 1. Os gols gremistas foram de Fernandinho, Arthur e Ramiro.

Apesar de jogar fora de casa, o Tricolor demonstrou superioridade em campo. Após a partida os jogadores gremistas comentaram a vitória. Ramiro, que foi autor do terceiro gol, ressaltou o bom toque de bola que o time mostrou: “Fico feliz em ajudar com o gol, mas o mais importante é a atuação do time, que foi consistente na parte defensiva. Quando tivemos a bola, conseguimos trabalhar de pé em pé para dar a oportunidade de gol para o pessoal da frente.”

Sem atuar a mais de um mês, Maicon voltou a equipe e falou sobre seu retorno. “Hoje estávamos sem jogadores importantes, surgiu a oportunidade de eu jogar, o Renato perguntou como estava, disse que estava bem. Saber que os companheiros querem que a gente volte logo, motiva. Aos poucos vou ganhando meu ritmo de novo”, declarou o atleta.

O zagueiro Kannemann deu sua opinião sobre o duelo da noite e ressaltou a força do grupo tricolor: “O time fez um bom jogo, apesar do campo, que estava difícil de jogar. O campeonato é difícil, com muitos jogos, às vezes o time vai mudar, mas isso demonstra que todo time esta comprometido.” O atleta ainda citou a importância do comandante Renato Portaluppi: “Ele faz com todos os jogadores estejam comprometidos, desde os que jogam mais até os que estão vindo da base.”

Autor do primeiro gol da partida, Fernandinho também falou da importância de Renato, não apenas para a equipe, mas também em sua recuperação. “O Renato tem me passado muito confiança, não só a mim, mas a todos os atletas. Nosso elenco tem feito um grande ano e ele tem participação fundamental.”

Ausência inesperada na partida, Pedro Geromel tranquilizou em relação à seu estado físico: “Senti uma leve fisgada no aquecimento, já estava com a perna pesada do ultimo jogo, conversei com o Renato e decidimos poupar. Não é algo que preocupa, espero já estar a disposição segunda-feira.” O zagueiro também avaliou o desempenho do time: “O time está de parabéns pela qualidade do jogo, conseguiu vir aqui, contra um adversário difícil, e impor o ritmo de jogo.”