Jogo São Paulo x Grêmio AO VIVO online no Campeonato Brasileiro (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo disputada no Estádio Morumbi, em São Paulo.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre São Paulo x Grêmio ao vivo no Morumbi, valendo pela rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 20h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O histórico do confronto São Paulo x Grêmio tem vantagem do tricolor paulista. Após 91 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 29 vezes, marcando 98 gols. Já o São Paulo superou os gaúchos em 37 oportunidades, tendo marcado 120 gols, além dos 25 empates.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre São Paulo e Grêmio terá Ricardo Marques Ribeiro como juiz da partida, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Pablo Almeida da Costa (trio mineiro) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do São Paulo deve ser: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Jonatan Gomez e Cueva; Wellington Nem e Lucas Pratto.

Além disso, o tricolor do Morumbi terá ainda o retorno de Hernandes. O ídolo São-Paulino volta ao clube depois de passagem pela Itália e China. Devidamente regularizado, o reforço pode fazer parte do time e estrear diante do Grêmio.

Já o São Paulo busca recuperação na competição depois de um longo jejum de vitórias após vencer o Vasco no Morumbi pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, o São Paulo chega aos 15 pontos e fica a dois pontos do Atlético-PR, primeiro time fora do Z-4 na tabela de classificação.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Fernandinho; Luan.

Além disso, o Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador sofre de dores no púbis e ficou de fora da viagem. Logo, o lateral direito Léo Moura, que havia se recuperado de lesão na coxa direita, sofreu uma nova lesão no mesmo lugar e desfalcará o time gremista.

O técnico Renato conta com desfalques importantes para a partida dessa noite. O atacante Lucas Barrios recebeu o terceiro cartão amarelo e não ficará a disposição de Renato Portaluppi. No entanto, o volante Michel, o atacante Luan e o zagueiro Pedro Geromel voltam depois de desfalcarem a equipe diante do Vitória.

O Grêmio vem a campo na noite desta segunda-feira(24) com o objetivo de manter a boa fase no Campeonato Brasileiro, depois de três vitórias consecutivas contra Flamengo, Ponte Preta e Vitória. O tricolor gaúcho vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, às 20h00 no Estádio do Morumbi.