Resultado: Grêmio vence Atlético-PR na Copa do Brasil e é semifinalista (2-3)

Já o Grêmio volta para Porto Alegre, e recebe o Santos, no próximo domingo (30), às 19hr, na Arena do Grêmio.

O Atlético-PR viaja ao Rio de Janeiro, e enfreta o Vasco, na próxima segunda-feira (31), às 20hr, no Raulino de Oliveira.

O placar fica 3 a 2 na Arena da Baixada. No agregado 7 a 2. Com o resultado, Grêmio passa para a semi final e encara o Cruzeiro.

"Tive a felicidade de entrar e fazer um gol. Depois dar o passe para o Pedro. A gente manteve o foco e com tranquilidade conseguimos virar a partida", Everton, autor do segundo gol.

"Lutamos, infelizmente erros individuais bobos que cometemos. Quando a fase é ruim, não pode errar. Segundo gol do Grêmio, chutou todo errado, a bola subiu e entrou. Quando a fase é ruim, é assim. Tem que aproveitar o máximo a fase boa. Estamos sofrendo. Tem que ter paciência, sabemos que a cobrança é grande. Vamos ter tranquilidade. Tudo é aprendizado", Weverton após eliminação.

APITA O ÁRBITRO! FIM DE JOGO!

O camisa 10 cobra a falta forte, no canto de Grohe, que dá um passo para dentro e aceita! Diminui para 3 a 2, agregado 7 a 2

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO ATLÉTICO-PR! FELIPE GEDOZ DIMINUI!

45' Pablo gira em cima de Bressan e é derrubado. Boa falta para o Atlético-PR, poucos passos da meia-lua!

44' Yago faz a jogada pela direita após cobrança de escanteio, passa pela marcação, mas o cruzamento sai errado

43' Pablo faz o giro, chuta travado, e cava escanteio para o Furacão

41' Grêmio devolve!

Fernandinho domina pela direita, corta para o meio e chuta para fora!

40' QUASE!

Pablo domina na ponta da área, pela esquerda, e chuta rasteiro. A bola raspa a rede, mas pelo lado de fora!

37' Kaio cruza na área, mas bola vai nas mãos de Weverton

36' TROCA NO ATLÉTICO-PR

SAI: EDUARDO HENRIQUE

ENTRA: EDUARDO DA SILVA

35' TROCA NO GRÊMIO

SAI: RAMIRO

ENTRA: KAIO

Everton domina pelo meio e puxa o contra-ataque. Enfia grande bola para o atacante às costas da zaga. O atacante dribla Weverton e toca para o gol vazio! Placar agregado 7 a 1 para o Tricolor.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! PEDRO ROCHA MAIS UMA VEZ!

31' Cobrança de escanteio não dá em nada

30' DEFENDE GROHE!

Gedoz bate forte, direto no gol, e Marcelo Grohe tira para escanteio!

29' Furacão tenta a jogada pela esquerda, mas ganha falta quase dentro da área

28' Tarefa para o Furacão fica complicada. Precisa de mais seis gols na Arena da Baixada para conseguir a classificação. Tricolor encaminhado na semifinal, contra o Cruzeiro

27' TROCA NO ATLÉTICO-PR

SAI: DOUGLAS COUTINHO

ENTRA: YAGO

Após cobrança de falta despretenciosa, a bola fica viva na área, Bressan desvia quase sem querer e Everton aproveita, livre na área, para balançar as redes! Gol que praticamente classica o Tricolor para a próxima fase.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO GRÊMIO! ÉVERTON É O NOME DELE!

22' Douglas Coutinho vai buscar a bola e cruza na área. Grohe se estica todo para dar um tapa na bola para escanteio!

21' Cascardo leva falta forte de Pedro Rocha na meia direita de ataque

20' TROCA NO GRÊMIO

ENTRA: EVERTON

SAI: JAILSON

19' NÃO VALIA NADA!

Felipe Gedoz faz jogada individual, dribla, mas não consegue chutar. A bola sobra para Pablo, que na pequena área chuta para fora, perto do gol! O árbitro, porém, para o lance por falta de Gedoz em Ramiro.

18' Gedoz cruza de longe na área. Bressan tira de cabeça para fora das quatro linhas.

16' GROHE!

Fernandinho, na defesa, tenta dar um chutão. A bola bate em Gedoz e fica viva na área. Marcelo Grohe sai do gol e segura firme!

14' Cortez tenta jogada individual, mas se desequilibra ao fazer o drible e toca com a mão na bola

13' NA HORA CERTA!

Pedro Rocha abre boa bola para Cortez. O lateral coloca na pequena área, mas Cleberson tira antes de chegar em Luan

10' TROCA NO ATLÉTICO-PR

SAI: NICOLAS

ENTRA: SIDCLEY

09' PARA FORA!

Atlético-PR rouba a bola e sai no contra-ataque rápido. Matheus Anjos encontra Pablo na área. O atacante bate cruzado, mas a bola sai à esquerda do gol de Grohe

08' MUITO FRACO!

Luan cobra direto, mas a bola fica fácil para o goleiro

07' Falta boa para o Grêmio.

Fernandinho arranca com a bola desde a defesa, e é derrubado por Matheus Anjos

06' Douglas Coutinho recebe nas costas do volante e arrisca o chute. Bressan se joga na bola para cortar

03' Nicolas lança para Matheus Anjos. O meia faz o giro e cruza, mas muito mal, direto pela linha de fundo

02' LONGE DO GOL!

Gedoz cruza na área e Pablo sobe mais alto que a marcação, mas cabeceia para fora

01' Após jogada pela direita de Coutinho, Cortez corta para escanteio

BOLAAAA ROLANDO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

"Tem que valorizar o grupo, sou atacante e quando der para ajudar procuro fazer o gol. Saíram na frente, mas sabíamos que seria importante fazer o gol. Vamos impor o ritmo no segundo tempo para sair classificados", afirma Pedro Rocha, autor do gol Tricolor.

"Sabemos do potencial do Grêmio, qualidades individuais. Numa bobeada, deixamos de sair eles saírem da beirada e fizeram o gol no lado oposto. Objetivo é vencer a partida", disse o atacante Pablo na saída do gramado.

FIIM DE PRIMEIRO TEMPO!

47' SEGURA FIRME

Gedoz lança na área para Coutinho, que sobe e desvia. Bola vai fraca e fica com Grohe

MAIS DOIS! VAMOS ATÉ 47'

43' IMPEDIDO!

Gedoz enfia bola para Pablo, mas o atacante está em impedimento

41' Após longa troca de passes, Grêmio se mantém no ataque. Fernandinho gira e é derrubado por Nicolas.

40' Luan cobra no primeiro poste, a defesa tira parcialmente e Jailson fica com ela. O volante cruza na área. Bressan escora, mas Eduardo Henrique consegue o corte

39' Luan joga na área, Weverton tira de soco. Sobra para Ramiro, que bate cruzado, da ponta da área. Cleberson desvia para escanteio. Mais um.

38' CERTEIRO!

Pedro Rocha rouba bola no ataque e toca para Michel. O volante acha Luan dentro da área. O atacante tenta o drible em Wanderson, que toca para escanteio

37' Cleberson tenta passe pela esquerda, mas bola sai pela linha lateral

35' POR CIMA!

Felipe Gedoz procura o ângulo direito de Grohe, mas chute sai muito alto, por cima da meta

34' BOA FALTA!

​Matheus Anjos tenta o giro pela meia esquerda de ataque, próximo da área, e é derrubado por Kannemann

33' Cartão amarelo para Nicolas, por falta em Fernandinho

32' Grêmio erra na saída de bola. Matheus Rosseto tenta o chute de longe, mas bola toca em Kannemann

30' TROCA NO GRÊMIO

SAI: MARCELO OLIVEIRA

ENTRA: BRUNO CORTEZ

29' Pedro Rocha recebe na esquerda, mas é desarmado por Cascardo

Luan recebe pela meia direita e dá para Michel na entrada da área. O atacante corta a marcação pela esquerda, dentro da área, e arremata no cantinho para vencer Weverton! GOLAÇO!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO GRÊMIO!! É DELE!! PEDRO ROCHA!!

25' Douglas Coutinho ganha da marcação pela direita e encontra Pablo. O centroavante arrisca, mas a bola bate na marcação de Kannemann

22' Luan cobra no segundo poste e Pablo desvia de cabeça para lateral

22' Cartão amarelo para Bressan, por reclamação

20' Matheus Anjos derruba Luan no ataque do Furacão. Falta para o Grêmio!

19' Luan cobra na área e Weverton tira de soco.

18' Fernandinho recebe de costas, gira sobre a marcação e é puxado por Nicolas. Falta para o Grêmio, pela meia direita

16' NO CHÃO

Marcelo Oliveira, no lance, prende o pé no chão e fica com dores. Sai para ser atendido

Douglas Coutinho arranca pela direita, dá bonito drible em Marcelo Oliveira e cruza rasteiro no segundo pau. Pablo pelas costas de Bressan, só desvia para o gol, sem chances para Grohe!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL É DO ATLÉTICO-PR! É DE PLABO!

13' Com boa troca de passes, Grêmio consegue entrar na área do Furacão. Fernandinho vai ao fundo e cruza para trás, mas Weverton segura firme!

11' Douglas Coutinho tenta jogada pela direita e cruza na área. Mas bola sai rasteira, e sai em tiro de meta

10' POR POUCO!

Fernandinho lança bola para Leonardo na direita. O lateral ajeita para Luan, mais atrás. O atancante levanta na área e Pedro Rocha desvia para fora

7' PARA FORA!

Após troca de passes do ataque do Tricolor, Luan ajeita para Michel,que de fora da área, solta uma bomba por cima do gol de Weverton!

5' QUASE!

Felipe Gedoz domina na meia esquerda e cruza na área. A bola passa por Pablo, mas Matheus Anjos entra por trás da zaga e quase marca o gol!

3' Ramiro em disputa de bola com Eduardo Henrique vai ao chão, jogo paralisado e falta para o Grêmio!

1' Marcelo Grohe tenta lançamento para Pedro Rocha, mas bola sai pela lateral novamente

1' Grêmio perde a bola e recupera com Bressan, que dá para Ramiro. O volante faz lançamento para Pedro Rocha, mas bola sai pela lateral

0' COMEÇA O JOGO!!!!

Tudo pronto!! A bola vai rolar!!

Os dois times entram no gramado. Toca o Hino do estado do Paraná e o Nacional Brasileiro!

Tanto Atlético-PR quanto Grêmio estão no vestiário com os últimos ajustes

As duas equipes fazem aquecimento no gramado da Arena da Baixada

GRÊMIO ESCALADO: Marcelo Grohe; Leonardo, Bressan, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel e Ramiro; Fernandinho, Pedro Rocha e Luan

ATLÉTICO-PR ESCALADO: Weverton; Cascardo, Wanderson, Cleberson e Nicolas; Eduardo Henrique e Rossetto; Coutinho, Matheus Anjos e Gedoz; Pablo

Boa noite! Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético-PR x Grêmio ao vivo na Arena da Baixada, valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Curiosidade: Atlético-PR completa 100 jogos na Arena da Baixada diante do Grêmio, às 21h45 (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O clube soma 57 vitórias, 24 empates e 18 derrotas, com 144 gols marcados e 71 gols sofridos. O aproveitamento é de 65%. Na volta para casa após a Copa do Mundo, 2 a 0 sobre o Criciúma. Já no último compromisso, 2 a 0 para a Ponte Preta.

Time provável do Grêmio: Marcelo Grohe; Leonardo, Bressan, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Ramiro, Arthur, Pedro Rocha e Fernandinho; Luan.

Time provável do Atlético-PR: Weverton; Cascardo, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho; Gedoz, Douglas Coutinho e Pablo

Para Michel, é preciso manter a receita que tornou o Tricolor um dos melhores times do Brasil no último ano e reforçou: "É difícil. Claro que a torcida vai comemorar, se garante nesse placar. Mas a gente, como jogador, tem que tomar muito cuidado. Independente do placar ser elástico, a gente tem que entrar em campo com a mesma seriedade, humildade para não ser surpreendido".

O técnico Fabiano Soares fala sobre o desafio contra o Grêmio e a importância de voltar a vencer: "Não vou renunciar a nada. É complicado, mas não impossível. Futebol já viu muitas coisas. A primeira coisa é que temos que reverter essa situação de o Atlético não ganhar. Então, o primeiro objetivo é ganhar o jogo. Se fizermos um gol, logicamente não vamos parar por aí. Vamos tentar o segundo, o terceiro e, seguramente, o quarto gol diante da nossa torcida, que empurra bastante. Não vamos renunciar a nada. Complicado é, mas futebol já viu muitas coisas, então logicamente vamos acreditar".

O Grêmio encerrou na tarde desta quarta-feira (26) sua preparação para a partida. Na atividade, Pedro Geromel, Edilson e Maicon ficaram fora, realizando apenas corridas em volta do gramado. Caso o trio seja preservado por conta do desgaste muscular, Bressan, Leonardo Gomes e Fernandinho são os mais cotados para iniciar a partida. Mas as baixas confirmadas são: Barrios, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Léo Moura, Bolaños, Douglas, Jael e Beto da Silva.

O Atlético-PR tem pelo menos oito desfalques. Os volantes Bruno Guimarães e Esteban Pavez, o meia Guilherme e os atacantes Ederson e Ribamar não estão inscritos na Copa do Brasil. E o meia-atacante Nikão está suspenso. Além disso, o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Thiago Heleno - fora do treino desta quarta-feira - devem ficar fora.

Os gaúchos podem até perder por 3 a 0 que garantem classificação à semifinal. Se o Atlético-PR devolver a goleada, a decisão vai para os pênaltis. Mas, se o Grêmio fizer um gol, o adversário terá de marcar outros seis.

No primeiro jogo entre as equipes na competição, o Grêmio atropelou o Atlético-PR por 4 a 0, na Arena do Grêmio. Com dois gols de Lucas Barrios, um de Everton e um do Kannemann.

O Grêmio também por disputar a Libertadores, entrou na competição nas oitavas de final, onde enfrentou o Fluminense. Na Arena do Grêmio, vitória do Tricolor por 3 a 1. No jogo de volta, no Maracanã, outra vitória do Grêmio, por 2 a 0. E assim encarar o Furacão.

O Atlético-PR por disputar a Libertadores ingressou na Copa do Brasil nas oitavas de final, onde enfrentou o Santa Cruz. No Estádio do Arruda, empate por 0 a 0. Na partida de volta, na Arena da Baixada, vitória do Furacão por 2 a 0. Passando para as quartas de final, onde enfrenta o Grêmio.