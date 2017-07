Grêmio derrota Atlético-PR outra vez e garante vaga às semifinais da Copa do Brasil

Grêmio e Atlético-PR se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (27). O Tricolor entrou em campo com uma bela vantagem, após ter vencido o jogo em Porto Alegre por 4 a 0. Mesmo assim, os gaúchos não quiseram saber de administrar a vantagem e mesmo poupando alguns titulares venceram novamente, desta vez pelo placar de 3 a 2, garantindo a classificação para as semifinais da competição. Pedro Rocha duas vezes e Everton marcaram os gols do Rei de Copas, Pablo e Felipe Gedoz anotaram para o Furacão. No agregado, um total de 7 a 2 para os gaúchos e o adversário da semifinal será o Cruzeiro, no embate entre os dois maiores campeões da competição.

Gol cedo anima, mas empate tricolor tira às forças do Furacão

A etapa inicial foi disputada, com o Furacão pressionando em busca de um resultado histórico. A pressão inicial dos paranaenses deu resultado, e logo aos 15 minutos de partida, Douglas Coutinho fez bela jogada e cruzou para Pablo que estufou as redes, sem chances para Marcelo Grohe.

Mas os gremistas souberam controlar o ímpeto do Atlético e chegaram ao gol de empate aos 26 minutos, com Pedro Rocha. O atacante recebeu passe do volante Michel, cortou o zagueiro atleticano e chutou cruzado, a bola bateu na trave e morreu no fundo das redes. Após o gol gremista, o Furacão perdeu as forças e não levou mais perigo algum durante o primeiro tempo da partida.

Desespero de um lado, qualidade do outro

Na segunda etapa, o time paranaense foi com tudo para cima e logo no primeiro minuto, Pablo cabeceou para fora após cobrança de escanteio de Felipe Gedoz. O Grêmio respondeu aos 8 minutos, em cobrança de falta feita por Luan, mas o chute saiu fraco e ficou fácil para Weverton fazer a defesa. Já no minuto seguinte, Pablo desperdiçou uma bela oportunidade, após receber passe de Matheus Anjos, o atacante chutou forte cruzado, mas a bola saiu à esquerda do gol de Grohe.

Aos 24 minutos, após cobrança de falta, Bressan desviou de cabeça para Everton, que livre de marcação, chutou alto na saída de Weverton e colocou o tricolor na frente novamente. O gol gremista desanimou completamente o time atleticano, que praticamente não chegou ao ataque. Com 34 minutos jogados na segunda etapa, Marcelo Grohe acha Everton em rápida reposição, o atacante gremista fez belo passe para Pedro Rocha, que na cara do gol, teve calma para driblar Weverton e só empurrar para o fundo das redes, selando a vitória. No minuto final, Felipe Gedoz ainda descontou para o Atlético em cobrança de falta, contando com uma falha do goleiro gremista.

Mais uma vez na semifinal, o tricolor enfrenta, assim como no ano passado, o Cruzeiro. A outra vaga na decisão será disputada por Botafogo e Flamengo. O sorteio que definirá a ordem dos mandos de campo ocorre na próxima segunda-feira (01) às 11 horas.