Pedro Rocha atinge marca de terceiro maior goleador do Grêmio em edições da Copa do Brasil

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Alvo de críticas em diversas partidas, o atacante Pedro Rocha é a prova viva de que muito esforço e trabalho podem gerar grandes feitos e as vaias transformarem-se em aplausos.

Ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-PR, na última quinta-feira, que culminou para a classificação do time às semifinais da Copa do Brasil, o jogador cravou seu nome entre os três maiores goleadores do Grêmio na competição.

O atacante de 22 anos com 9 gols marcados fica atrás de apenas dois nomes na lista de artilheiros do Clube na Copa do Brasil:

1) Paulo Nunes - 15 gols

2) Gilson - 10 gols

3) Pedro Rocha - 9 gols

4) Jonas e Paulo Egídio - 8 gols

5) Cuca e Caio - 7 gols

Mas o atacante pode tornar sua marca ainda maior na história do Tricolor: se tornar o maior goleador do Grêmio na Copa do Brasil. Isto porque a média de gols de Pedro Rocha no torneio é amplamente favorável. No atual momento, já são 4 atuações com 3 gols marcados (média de 0,75).

Para conquistar a artilharia do Grêmio na história da Copa do Brasil, o atacante terá pela frente dois confrontos contra o Cruzeiro para aumentar o número de gols. E em caso de avanço do Grêmio a disputa das finais serão mais duas oportunidades para deixar o seu nome marcado.

O números de gols marcados neste ano na Copa do Brasil já se iguala às edições de 2016 e 2015. Na temporada passada, Pedro Rocha disputou 6 partidas e marcou três gols (média de 0,5). Este mesmo saldo historicamente se iguala a 2015, quando o atacante também marcou 3 gols em 6 oportunidades.

O homem de confiança de Renato Portaluppi também já esbanja uma evolução em relação aos números da temporada passada com o atual momento:

2016 X 2017

42 jogos 34 jogos 12 gols 8 gols 34 finalizações em direção ao gol (28 erradas) 39 finalizações em direção ao gol (23 erradas) 560 passes certos 668 passes certos 28 faltas recebidas 46 faltas recebidas 7 assistências 10 assistências 5 cartões amarelos 3 cartões amarelos 1 cartão vermelho

As próximas oportunidades para o atacante seguir a fazer história pelo Clube serão conhecidas na próxima semana. Na segunda-feira (31/08), a partir das 11h, na sede da CBF ocorre os sorteios dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio irá encarar o Cruzeiro nos dias 16 e 23 de agosto, para seguir firme na busca do hexacampeonato.

Fonte: Footstats