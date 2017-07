Em defesa da taça: Grêmio é o clube com mais chegadas à fase semifinal da Copa do Brasil

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

"Queremos a Copa!", é o lema da torcida gremista desde outras edições da Copa do Brasil e de outras competições de mata-mata. Após conquistar a Copa do Brasil 2016, título que não vinha há 15 anos, o Tricolor gaúcho se isolou na condição de maior campeão do torneio. Depois de adquirir o penta, a defesa da taça é em busca do hexa.

Considerado um dos clubes de chegada, muitas vezes com a alcunha de copeiro, o Grêmio está mais uma vez na fase semifinal. É o time que em mais oportunidades chegou entre os quatro melhores: 13 vezes.

A história de sintonia entre Grêmio e Copa do Brasil vem desde a primeira edição, com o título em 1989 sobre o Sport Recife. Além de primeiro campeão, o Grêmio, ao longo das 28 edições da Copa, se tornou o primeiro bi, o primeiro tri e assim por diante, até a condição de ser o primeiro pentacampeão. A chance em 2017 é a de se tornar o primeiro bicampeão consecutivo da história do torneio.

As semifinais foram definidas no último meio de semana com os confrontos entre Grêmio e Cruzeiro, justamente o embate entre os dois maiores campeões da Copa do Brasil. Do outro lado, a outra semifinal reserva o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo.

O Grêmio disputou as quartas de final 16 vezes e conseguiu 13 passagens para fase semifinal. É o clube que mais vezes chegou entre os quatro primeiros. O Flamengo vem logo na sequência, com 12 semifinais. O Cruzeiro, tetracampeão na história, apresenta nove semifinais. O Botafogo chega com bastante organização e comprometimento coletivo na campanha do técnico Jair Ventura. É sua quarta semifinal e a busca pelo título inédito.

Clube Semifinais disputadas Finais Grêmio 12 8 Flamengo 11 6 Cruzeiro 8 6 Botafogo 3 1

Quanto ao aproveitamento, é bom o Tricolor estar atento. O Cruzeiro passou em seis das oito semifinais já disputadas. 75% de avanço para chegar à final. O Grêmio passou em oito vezes de suas 12 semifinais, com 66,7% de avanço. Um verdadeiro duelo de titãs para colocar frente a frente Grêmio e Cruzeiro, os maiores campeões da Copa.

Na presente edição, destaque para o Grêmio que tem 100% de aproveitamento. Foram quatro vitórias em quatro jogos, sendo duas sobre o Fluminense nas oitavas e duas sobre o Atlético Paranaense nas quartas. O caminho segue repleto de espinhos, mas é um Grêmio novamente disposto a faturar a Copa do Brasil, com a qual é tão identificado.