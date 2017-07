Grêmio recebe Santos em confronto direto pela vice-liderança do Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão 2017, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Na noite deste domingo (30), Grêmio e Santos se enfrentam na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Vislumbrando diminuir a vantagem do líder Corinthians, o Grêmio vai a campo mantendo a ótima fase depois de vencer o Atlético-PR e avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Já o Santos vive a situação inversa, buscando recuperar-se após a eliminação diante do Flamengo em plena Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

O técnico Renato Portaluppi terá os retornos de Maicon, Edilson e Pedro Geromel, preservados na partida da última quinta-feira. No entanto, Lucas Barrios não estará disponível devido a dores na coxa direita. Além disso, o volante Michel cumprirá suspensão depois de levar o terceiro cartão amarelo na última partida pela competição.

Assim, a provável escalação do Grêmio é: Marcelo Grohe, Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Arthur; Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Fernandinho.

O lateral-direito Léo Moura chegou a treinar com o grupo de transição, poderia ser relacionado ao jogo, mas acabou ficando de fora da lista de jogadores em função de não estar 100% nas condições físicas. Tendência é que esteja à disposição no meio de semana, contra o Atlético-GO.

Santos teve melhora na defesa e espera vencer fora

O técnico Levir Culpi também terá problemas para fazer a composição do time que irá a campo contra o tricolor gaúcho. O meia Vecchio sofreu grave lesão na coxa direita e será desfalque santista pelos próximos jogos do clube. Em caso de vitória, a equipe da Vila Belmiro assumirá a segunda colocação da competição.

Chamou a atenção a melhora nos números defensivos do Peixe na competição do Campeonato Brasileiro. Com o técnico Dorival, foram seis gols sofridos em quatro jogos. Agora, com Levir Culpi na campanha, apenas quatro gols sofridos nas 10 rodadas seguintes. A boa fase do sistema defensivo passa pelo grande momento e grande ano do goleiro Vanderlei.

Contra o Grêmio, o duelo pode marcar ainda o reencontro de Kayke com o Grêmio, clube no qual estava acertado em negociação, mas depois de reviravoltas, foi parar em Santos. Assim, a provável escalação do Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Léo Cittadini, Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

O histórico dos confrontos entre Grêmio e Santos tem vantagem Santista. Depois de 82 partidas disputadas, o tricolor gaúcho venceu em 27 oportunidades, marcando 89 gols. Já o Santos superou os gaúchos em 34 jogos, marcando 113 gols, além dos 21 empates.