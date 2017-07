De volta: Léo Moura treina normalmente para substituir Edilson diante do Atlético-GO

Léo Moura no treinamento em preparação para enfrentar o Goianense (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O veterano está voltando. Léo Moura é a principal novidade do Tricolor gaúcho para viajar a Goiânia, onde o Grêmio enfrenta o Atlético Goianense na quarta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate do Santos em que o lateral-direito titular Edilson foi expulso no fim de jogo, Léo deve ganhar a posição entre os 11 iniciais contra o Dragão no estádio Olímpico do Centro-Oeste.

Na segunda-feira (31), Léo Moura trabalhou com os atletas que não enfrentaram o Santos. A atividade foi em campo reduzido e buscava a boa troca de passes que tem caracterizado o futebol do time gaúcho com o técnico Renato Portaluppi. Os titulares do empate na Arena fizeram trabalho regenerativo, buscando a recuperação física dentro da maratona de jogos enfrentada pelos gremistas.

Além da ausência de Edilson, Pedro Geromel tomou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Tricolor na quarta-feira. Bressan e Bruno Rodrigo estão relacionados para auxiliar Kannemann no sistema defensivo. No ataque, o estreante Michael Arroyo deixou o campo no segundo tempo com uma fratura no nariz, passa por operação ainda na segunda-feira e vira desfalque definitivo pelo próximo mês. Com a volta de Léo Moura e as demais ausências citadas, confira os relacionados do Grêmio para mais uma rodada do Brasileirão.

Goleiros:

Bruno Grassi, Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais:

Cortez, Léo Moura e Leonardo Gomes.

Zagueiros:

Bressan, Bruno Rodrigo e Kannemann.

Volantes:

Arthur, Jailson, Kaio, Machado, Maicon, Michel e Ramiro.

Meias:

Lincoln e Patrick

Atacantes:

Dionathã, Everton, Fernandinho e Pedro Rocha.

O Grêmio é segundo colocado, com 33 pontos, oito a menos que o líder Corinthians. O terceiro lugar é ocupado pelo Santos, com 31, seguido por Flamengo e Palmeiras com 29. Na parte oposta da tabela está o próximo adversário. O Atlético Goianense é o lanterna do torneio com 12 pontos até aqui.