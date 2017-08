Motivado ao vencer como visitante, Atlético-GO encara desfalcado Grêmio

Empolgados com a vitória de virada sobre a Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebe o vice-líder Grêmio nesta quarta-feira (02), às 21h45. Lanterna da competição, a equipe goiana vai jogar em casa no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira e sonha com a sua segunda vitória seguida no campeonato. O árbitro da partida será Igor Junio Benevenuto, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius Gomes (trio de MG).

Com apenas três vitórias em 17 rodadas disputadas, o Atlétigo-GO é o último colocado do Brasileirão 2017, somando apenas 12 pontos na tabela. A equipe goiana já possui 11 derrotas na competição e vive uma situação bastante complicada na tabela, já que precisa de sete pontos para sair da zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Grêmio de Renato Portaluppi continua sendo uma das principais forças do campeonato, mesmo com o empate em casa diante do Santos, na última rodada disputada. A equipe gremista é vice-líder do Brasileirão com 33 pontos, somando 10 vitórias e apenas 4 derrotas. Apesar disto, o Grêmio segue atrás do Corinthians que é o líder com 41 pontos.

Atlético-GO busca segunda vitória seguida

(Foto: Divulgação/Atlético-GO)

Ainda bastante animado com a vitória fora de casa e de virada sobre a Chapecoense, a equipe de Goiás vem bastante confiante para enfrentar os reservas do Grêmio em casa. Se vencer o Grêmio, o Atlético poderá sair da lanterna e pela primeira vez chegará a duas vitórias seguidas no campeonato.

Para o confronto contra o Grêmio, o técnico João Paulo Sanches terá o retorno do centroavante Walter, que volta de suspensão e deverá ser titular na partida. Com isto, o atacante Diego Rosa que foi um dos destaques da última partida deve perder a vaga de titular na equipe.

Fora o retorno de Walter, a equipe comandada pelo técnico João Paulo deverá ser a mesma que enfrentou a Chapecoense. O comandante do Atlético-GO contará com a sua força máxima para enfrentar o Grêmio.

Antes da partida contra os gaúchos, o meia Andrigo falou sobre a partida e elogiou a melhora da equipe no campeonato. “Aos poucos a gente vem melhorando e ajeitando. O jogo contra o Grêmio será muito difícil. É uma equipe bem entrosada e que vem jogando bem”, disse o jogador.

Apostando nos reservas, Grêmio tenta se manter na cola do líder

(Foto: Fernando Martinez/Aguante Comunicação)

Depois de empatar em casa por 1 a 1 contra o Santos, a equipe de Renato Portaluppi precisa voltar a vencer no campeonato para se manter perto do líder Corinthians, que já possui oito pontos a mais que os gaúchos na tabela.

Para a partida contra o lanterna Atlético-GO, o Grêmio contará com os reservas para buscar a vitória fora de casa. Em relação à equipe que enfrentou o Santos, o Grêmio terá pelo menos quatro mudanças.

Geromel que recebeu o terceiro cartão amarelo, não jogará contra o Atlético. Assim como Edílson que foi expulso contra o Santos e também cumprirá suspensão. Além deles, Barrios ainda sente dores na coxa e está fora da partida, assim como Luan que será preservado.

Para repor as ausências dos jogadores, Renato deve contar com Bressan para formar a zaga com Kannemann. Já na lateral direita Léo Moura e Leonardo Gomes são as opções. Sem Luan e Barrios, Renato deve manter Everton e colocar Fernandinho para fechar o trio com Pedro Rocha.

Outra opção é iniciar a partida com três volantes. Assim Maicon entraria na vaga de Everton e Arthur, recuperado de uma gastroenterite, jogaria como armador. Outro meio campo que volta ao time é o jovem Michel, que cumpriu suspensão na última rodada.

No último treino antes da partida, os jogadores fizeram um breve aquecimento e depois tiveram um tradicional recreativo. Porém Fernandinho, Kannemann, Cortez, Ramiro e Pedro Rocha, apenas correram em volta do gramado e devem se confirmar para a partida.