Jogo Atlético-GO x Grêmio AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Sem Luan e Lucas Barrios, o Grêmio altera seu ataque com possibilidade de entrada de Everton desde o começo. Fernandinho vem atuando na equipe e inclusive marcando gols. Anotou contra o Vitória fora de casa e contra o Santos, na Arena, pela 17ª rodada. Pedro Geromel, suspenso por terceiro cartão, está fora do jogo na zaga e deve dar lugar ao contestado Bressan.

Grêmio e Atlético Goianiense duelam a partir das 21h45. A partida é crucial para o Dragão ainda sonhar com a fuga do rebaixamento, enquanto o Grêmio, bem posicionado em busca da Libertadores, quer lutar pelo título brasileiro antes de focar nas copas que têm de atuar pela frente.

O volante Arthur comentou sobre o compromisso do Grêmio em sua terra natal: "Eles costumam fazer uma pressão alta. Por terem um time jovem, eles têm essa característica. Eles vão pressionar a nossa saída de bola e quando perder a posse vão fazer pressão para tentar retomar. Temos que manter o nosso padrão de jogo. O Grêmio, independente do adversário, sempre joga para vencer fora", afirmou o volante.

O Grêmio é o vice-líder do torneio, oito pontos atrás do líder Corinthians. O Tricolor soma 33 ao todo e espera uma vitória fora de casa para seguir a caça aos líderes. Nas últimas duas rodadas, dois empates. 1 a 1 com o São Paulo e 1 a 1 com o Santos foram os resultados do Grêmio, que atuou no Morumbi e na Arena. Com bons resultados longe de Porto Alegre, o time de Renato precisa superar desfalques para voltar a vencer.

Atlético-GO x Grêmio ao vivo online

O Goianiense soma apenas 12 pontos na tabela de classificação, mas venceu seu último compromisso. 2 a 1 sobre a Chapecoense fora de casa, em plena Arena Chapecó. O jogo ocorreu no último domingo e deu alguma esperança ao torcedor goiano.

O lanterna Atlético Goianiense encara o Grêmio esta noite no estádio Olímpico de Goiânia. A partida ocorre às 21h45, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga ao vivo em tempo real pela VAVEL Brasil!