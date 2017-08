Michel ressalta dificuldade para vencer ex-clube e revela: "Até levamos uma dura do Renato"

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Diante do lanterna do campeonato, o Grêmio encontrou um grande obstáculo para a conquista dos três pontos. A vitória diante do Atlético-GO nesta quarta-feira (2), em Goiânia, veio apenas após as mudanças realizadas por Renato Portaluppi, que viu a equipe criar mais jogadas no segundo tempo. Uma novidade foi o veterano Léo Moura, que esteve como opção no banco de reservas e pôde entrar e participar ativamente do lance do gol.

"Essa é uma jogada ensaiada nossa. E o nosso time é isso, quem tá entrando está dando conta do recado", disse o lateral, que retornou aos gramados após três meses em recuperação. Os jogadores comentaram sobre as dificuldades encontradas na partida e, segundo o atacante Éverton, a vitória foi com "a cara do Grêmio". Segundo Cortez, a mudança da equipe se deu através de uma conversa do treinador no intervalo: "o Renato conversou com a gente no intervalo e disse que não estava gostando. Mudamos a postura e vencemos", disse.

Já o autor do gol da vitória, o meio-campista Michel, ressaltou a consideração com seu ex-clube e falou das dificuldades enfrentadas na partida, admitindo que houve até mesmo uma "dura" de Renato Portaluppi durante a conversa no intervalo.

"Eu tenho um agradecimento muito grande pelo Atlético-GO. Foi onde abriram as portas para mim, e onde tudo aconteceu pra eu ir para o Grêmio, até evitei de comemorar muito. Encontramos sim dificuldades no primeiro tempo, confesso que até levamos uma dura do Renato, mas conseguimos voltar para o segundo tempo bem, e conseguir essa vitória que foi muito importante", disse.

O volante ainda disse que "brincou" com o treinador gremista falando sobre a "lei do ex", mas complementou dizendo que a equipe tem que respeitar o Atlético-GO: "Independente do adversário, a gente tem que manter o foco, respeitando, mas impondo o futebol que a gente vem apresentando dentro, e fora de casa".

O Grêmio segue na caça ao líder. O Corinthians também obteve triunfo, diante do Atlético-MG, em Minas Gerais. A diferença que a equipe paulista tem diante do tricolor segue sendo de oito pontos, mas segundo Michel, ainda há tempo e possibilidade de alcançar o timão: "Dá para tirar. É o primeiro turno ainda, tem muita coisa pra rolar. Manter os pés no chão e manter essa pegada", completou.