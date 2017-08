Grêmio vence sem grande atuação, mas Renato ressalta: "Tem horas que a determinação vale mais"

Google Plus

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Apesar das dificuldades durante a partida, o Grêmio venceu o Atlético-GO pelo placar de 1 a 0. O gol gremista foi marcado por Michel. A partida às 21h45 no aconteceu no Estádio Olímpico Pedro Ludovico.

Durante a partida o Tricolor teve dificuldades para chegar ao gol. Na coletiva após o jogo, o técnico Renato Portaluppi analisou e falou sobre o desempenho de sua equipe.

“Nosso primeiro tempo não foi bom, aceitamos que o Atlético-GO jogasse, tocasse a bola, erramos muitos passes. No intervalo acertamos algumas coisas, voltamos um pouco diferentes, mais determinados e depois com as modificações o time foi crescendo. Nem sempre o Grêmio vai ter superioridade, tem horas que a determinação vale mais.”

O comandante ressaltou também a necessidade que o adversário tem de correr atrás da vitória: “Respeitamos o adversário que está num momento difícil no campeonato, para eles todo jogo é uma final. Sabíamos que eles iam complicar nossa vida.”

O passe do gol gremista foi do lateral Léo Moura, que está voltando de lesão. Renato avaliou a importância do atleta para a equipe: “O Léo é um jogador que vinha muito bem antes da lesão, o trouxe para viagem porque é importante ele readquirir o ritmo de jogo, pois é um jogador que pode ajudar muito a gente.”

Sobre a equipe que enfrenta o Atlético-MG no domingo, o comandante falou: “Tem bastante tempo para pensar, até porque não tem como escalar a equipe hoje, não sei com quem posso contar que está em Porto Alegre e amanhã tem exame de quem atuou hoje, muitos estão cansados. A partir de sexta começo a pensar.”

Renato ressaltou ainda que o time vem agradando no modo de jogar: “O Grêmio jogando bem ou mal vem vencendo seus jogos, gosto muito do jeito que minha equipe joga. O objetivo é estar vivo em todas as competições, não é nada fácil, temos que pensar direitinho a equipe que joga.”