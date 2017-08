Meia Douglas aparece na lista com troca de inscritos do Grêmio para Libertadores

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Tricolor gaúcho encaminhou à Conmebol três alterações de atletas na lista de inscritos na Libertadores da América. O meia Douglas, que estava afastado por lesão, entra no lugar de Gastón Fernandez, o recém-contratado equatoriano Arroyo aparece no lugar do volante Machado e o goleiro Paulo Victor, que também chegou recentemente ao clube, entra no lugar do jovem arqueiro Dida, cria da base.

Esta é a primeira edição da competição que se prolongará até o final do ano, portanto, a Conmebol fez alterações no regulamento. Antes apenas três atletas poderiam ser trocados, na nova configuração cada equipe pode trocar até seis jogadores para a segunda fase. A data limite para as trocas também passou por mudanças, inicialmente ia até 48 horas antes da primeira partida das oitavas de final, agora é possível fazer até 48 horas do jogo de volta da mesma fase.

O jogo de volta do Grêmio contra o Godoy Cruz acontece na próxima quarta-feira, às 19h15, na Arena. Dos três novos inscritos apenas Paulo Victor estará a disposição de Renato. O meia Douglas ainda se recupera da lesão e Arroyo sofreu fratura no nariz na partida contra o Santos, no domingo (30) e deve ficar parado o resto do mês.

Confira como fica a lista de inscritos do Tricolor na competição:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi, Leo e Paulo Victor;

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere e Bressan;

Laterais: Edílson, Marcelo Oliveira, Bruno Cortez, Leonardo e Léo Moura ;

Volantes: Maicon , Jaílson, Michel, Arthur e Kaio;

Meias: Miller Bolaños, Douglas, Lincoln, Ramiro e Michael Arroyo;

Atacantes: Luan, Pedro Rocha, Lucas Barrios, Everton, Beto da Silva e Fernandinho.