Em parceria com lutador Fabrício Werdum, Grêmio lança projeto para crianças do entorno da Arena

Imagem: Divulgação / Grêmio

Em parceria com o lutador de MMA Fabrício Werdum, o Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio vai promover uma ação inédita para crianças e adolescentes da Comunidade Tri. O Projeto Werdum na Comunidade, que será lançado na partida entre Grêmio e Atlético-MG, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, contemplará aulas de jiu jitsu e judô com professores do atleta.

A aula inaugural, ministrada por Werdum e seus professores, iniciará às 14h deste domingo (6), em um tatame que será montado na esplanada oeste da Arena do Grêmio, em frente à loja GrêmioMania. Após esta atividade, o atleta estará à disposição para distribuir autógrafos e tirar fotos com torcedores no local, e, antes de iniciar a partida do Tricolor contra a equipe mineira, o lutador que é torcedor do Grêmio, vai receber do clube o título de cônsul itinerante.

O objetivo do Projeto Werdum na Comunidade é proporcionar às crianças e adolescentes residentes no entorno da Arena aulas semanais de jiu jitsu e judô, possibilitando que eles tenham uma experiência diferenciada. Crianças da Comunidade Tri que tiverem entre 5 e 15 anos poderão participar das aulas no turno inverso do horário escolar. Previstas para iniciar duas semanas após a ação de inauguração, as aulas serão ministradas por professores da equipe do lutador.

Mais informações pelo e-mail [email protected] êmio.net e no site www.werdumnacomunidade.com.br.