De olho na Libertadores, Grêmio e Atlético-MG duelam com times alternativos

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS.

Grêmio e Atlético-MG se enfrentarão neste domingo (6), às 16h, em Porto Alegre/RS, com ambos pensando na Libertadores. A partida vale pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora precisem vencer para seguir seus objetivos durante a competição, os dois times devem poupar alguns titulares para a competição sul-americana.

Na próxima quarta-feira (9), Imortal e Galo decidirão a sorte na Libertadores. O Grêmio receberá o Godoy Cruz, da Argentina, às 19h15, na Arena do Grêmio. Por sua vez, o Atlético terá que vencer o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Mineirão, às 21h45, por dois gols de diferença.

Tendo compromissos como estes, os técnicos das duas equipes não pensaram duas vezes em alterar a formação inicial para o jogo pelo Brasileirão.

Renato relaciona apenas seis titulares para encarar o Galo

O técnico Renato Portaluppi não deu margem para dúvidas e preservou jogadores importantes para o compromisso pela Libertadores. O treinador já havia dito que o goleiro Marcelo Grohe, o lateral-direito Edilson e o atacante Lucas Barrios estariam de fora do jogo.

No último treino, fechado para a imprensa, Renato terminou de definir a equipe que poderá jogar contra o Atlético-MG, além dos jogadores relacionados para a partida deste domingo. Os atletas Bruno Cortez, Pedro Geromel, Arthur, Michel, Pedro Rocha e Luan estão relacionados. O camisa 7 não jogou a partida contra Atlético-GO, e pode retornar contra o Galo. A novidade tricolor é o goleiro Paulo Victor, que vai estrear pelo Grêmio.

Mesmo pensando na Libertadores, o Grêmio precisa vencer o Atlético-MG, já que está há 11 pontos do Corinthians, líder disparado do Campeonato Brasileiro, e que venceu o Sport, nesse sábado (5), por 3 a 1.

Para manter o trabalho, Micale leva 27 jogadores para Porto Alegre

Com obrigações maiores que o adversário, o técnico Rogério Micale optou por trabalhar o time que vai jogar contra o Grêmio, e também contra o Jorge Wilstermann, na capital gaúcha. Para realizar este trabalho, o treinador atleticano levou 27 jogadores para Porto Alegre.

Ainda em Belo Horizonte-MG, Micale acenava que jogaria contra o Grêmio com time reserva. No entanto, levou os atletas que não entrarão em campo pelo Brasileirão para treinar na capital gaúcha. Os treinos que ocorrerão no CT do Internacional.

Sobre o time que entrará em campo contra o Grêmio, Micale pode manter apenas o goleiro Victor. Os dois jogadores serão reservas, dando oportunidades para nomes que não vinham ganhando chances, casos do volante Roger Bernardo, do meia Valdívia e do atacante Elder.

Para o Galo, vencer o Grêmio é importante, pois não deixa o grupo do G-6 distanciar na tabela, bem não permite que o bloco do Z-4 fique longe.